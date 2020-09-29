"Теперь я точно осознала, что я невеста!". Пассия Остапчука показала, как прошел ее девичник

Невеста украинского шоумена Владимира Остапчука, нотариуc Кристина Горняк опубликовала фото в фате.

Горняк: Ну и какая свадьба, если нет девичника?! Фото: kristygor / Instagram

Невеста украинского шоумена Владимира Остапчука, нотариуc Кристина Горняк на своей странице в Instagram показала, как прошел ее девичник.

"Ну и какая свадьба, если нет девичника?! Спасибо, девочки, что вы есть у меня и сделали этот вечер таким веселым! Спасибо за теплые слова! Ну и огромное спасибо за "VIP-пакет". Я так давно не смеялась!!! Девичник у меня был по классике, как в "книжках пишут", и теперь я точно осознала, что я невеста! Юху! Покажу несколько фото, но не все, остальные останутся в секретной папке у меня и нашего фотографа под грифом секретности!" – написала она.

На первом снимке она запечатлена с бокалом в руке, на втором – в окружении подруг, с фатой на голове.

Свадьба Остапчука и Горняк состоится 15 октября 2020 года.

9 сентября невеста Остапчука нотариус Кристина Горняк сообщила, что вынуждена отменить свадебную церемонию, запланированную на 1 октября, так как они с Остапчуком заразились коронавирусом.

Остапчук, описывая свое состояние, заявил, что настолько плохо ему еще никогда не было.

18 сентября ведущий обнародовал в сети отрицательный тест на коронавирус, сообщив, что выздоровел.

Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года. В браке с Войченко у Остапчука родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).