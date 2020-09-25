Бульвар Шоубиз
 
26 сентября, 2020
 
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Невеста Остапчука призналась, что они забавляются с секс-игрушками

Невеста украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк заявила, что интересуется и пользуется товарами из секс-шопа.

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Горняк: Девушка и мужчина должны заходить в секс-шоп, если они хотят, чтобы у них в отношениях все было хорошо
Горняк: Девушка и мужчина должны заходить в секс-шоп, если они хотят, чтобы у них в отношениях все было хорошо
Фото: kristygor / Instagram

Невеста украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина", рассказала, как они вносят разнообразие в свою интимную жизнь.

"Игрушки из секс-шопа у нас есть, а какие – рассказывать не буду", – заявила Горняк.

Она рассказала, как происходят ее визиты в секс-шоп.

"Ты обычно заходишь туда, шутишь и говоришь: "Это не мне, а подружке". А потом с удивлением обнаруживаешь, что там находится, и начинаешь интересоваться: "И такое у вас есть?! А это что?! Покажите нам". И это классно", – призналась Горняк.

По мнению невесты Остапчука, походы в секс-шоп укрепляют отношения.

"Девушка и мужчина должны заходить в секс-шоп, если они хотят, чтобы у них в отношениях все было хорошо. Но мы поначалу отказываемся слушать что-либо на столь интимную тему. А потом понимаем, что можем получить очень полезную информацию. Поэтому я стараюсь все узнать, чтобы в нашей паре все было хорошо", – призналась она.

Остапчук официально представил свою новую избранницу 25 мая, разместив в Instagram совместное фото с Горняк. 19 августа он показал, как делал ей предложение.

Ранее телеведущий был женат на переводчице Елене Войченко. Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года. В браке с Войченко у Остапчука родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).

Теги: Владимир Остапчук, Кристина Горняк
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