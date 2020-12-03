Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом

По словам американской певицы Дженнифер Лопес, в их отношениях с женихом – бейсболистом Алексом Родригесом – сейчас все хорошо.

Американская певица Дженнифер Лопес в интервью, которое 2 декабря опубликовано на сайте Entertainment Today, заявила, что в течение этого года дважды, а не один раз, как все думают, отменяла свадьбу со своим женихом – бейсболистом Алексом Родригесом.

Причиной отмены свадебной церемонии, подчеркнула певица, является пандемия коронавируса. Артистка сообщила, что они с Родригесом решили просто переждать этот период, так как им некуда спешить.

Певица заявила, что они с женихом просто отпустили ситуацию и не знают, какой и когда будет их свадьба.

По словам Лопес, сейчас в их отношениях "все хорошо".

Родригес и Лопес состоят в отношениях три года. В 2019 году бейсболист сделал актрисе предложение. В апреле 2020 года стало известно, что пара отменила свадебную церемонию из-за пандемии.

Ранее Лопес была трижды замужем. В браке с певцом Марком Энтони в 2008 году Лопес родила двойняшек – сына Макса и дочь Эмми.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 декабря, выявлено 64,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончалось 1,49 млн, а выздоровело 41,4 млн пациентов.