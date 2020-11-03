Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2020
 
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"Пришла стерва какая-то". Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак

Народный артист Украины. хореограф Григорий Чапкис рассказал, что его четвертая супруга Мила, собственница сети магазинов украшений, гораздо богаче его.

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Чапкис женат в четвертый раз
Чапкис женат в четвертый раз
Фото: Григорий Николаевич Чапкис / Facebook

Судья нового сезона "Танцев со звездами" на "1+1", народный артист Украины Григорий Чапкис в интервью программе ЖВЛ на канале "1+1" заявил, что его дети негативно отреагировали на то, что он женился в четвертый раз на 39-летней Миле – собственнице сети магазинов украшений.

"Люди сейчас сплетничают: "А, она хочет его богатство!" А какое у меня богатство? Диваны? Или машина, которой 15 лет? Она обеспеченная, она богаче меня. А дети мои?! Замерли! Другие дети были бы довольны. Они все на нее: "О, пришла стерва какая-то, хочет его добро!" Давай доверенности переписывать", – рассказал он.

По словам Чапкиса, себя он также считает плохим отцом.

"Я был очень плохой папа. Я могу исповедаться. Я все время был на гастролях", – рассказал хореограф.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

26 февраля Чапкису исполнилось 90 лет. Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.

В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз.

Теги: дети, семья, Григорий Чапкис
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