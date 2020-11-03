"Пришла стерва какая-то". Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак

Народный артист Украины. хореограф Григорий Чапкис рассказал, что его четвертая супруга Мила, собственница сети магазинов украшений, гораздо богаче его.

Судья нового сезона "Танцев со звездами" на "1+1", народный артист Украины Григорий Чапкис в интервью программе ЖВЛ на канале "1+1" заявил, что его дети негативно отреагировали на то, что он женился в четвертый раз на 39-летней Миле – собственнице сети магазинов украшений.

"Люди сейчас сплетничают: "А, она хочет его богатство!" А какое у меня богатство? Диваны? Или машина, которой 15 лет? Она обеспеченная, она богаче меня. А дети мои?! Замерли! Другие дети были бы довольны. Они все на нее: "О, пришла стерва какая-то, хочет его добро!" Давай доверенности переписывать", – рассказал он.

По словам Чапкиса, себя он также считает плохим отцом.

"Я был очень плохой папа. Я могу исповедаться. Я все время был на гастролях", – рассказал хореограф.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

26 февраля Чапкису исполнилось 90 лет. Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.

В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз.