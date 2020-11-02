Чапкис рассказал о своих внуках

По словам народного артиста Украины Григория Чапкиса, он ежедневно общается со своими внуками в интернете.

Судья нового сезона "Танцев со звездами" на "1+1", народный артист Украины Григорий Чапкис заявил, что с начала пандемии ни разу не виделся со своими внуками, которые живут за границей. Об этом он рассказал в интервью передаче "Світське життя" на "1+1".

"Мы не виделись, мы только переговариваемся каждый день. У [сына] Грега [Чапкиса] в Америке жена занимается только тем, что встает утром и показывает всем детей", – рассказал хореограф.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

26 февраля Чапкису исполнилось 90 лет. Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.

В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз. Артист не стал называть имя своей новой избранницы.