"Жесть, а точнее, жестяная свадьба". Арзуманян показал свои свадебные снимки

35-летний украинский актер Арам Арзуманян 29 сентября на своей странице в Instagram опубликовал снимки, на которых запечатлен со своей женой Кристиной в разные периоды их семейной жизни.
Фотографии актер расположил в микроблоге в хронологическом порядке, сделав заглавным снимком публикации свадебное фото. В конце фотоленты Арзуманян разместил изображения своих детей.
"Жесть, а точнее, жестяная свадьба. Сегодня у нас с Кристиной восемь лет совместной, единой и неповторимой жизни! Все, чего я добился в жизни, только с поддержки моей половинки! Сегодня жесть – давай до золота, Кристин?" – написал актер.
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ЖЕСТЬ! А точнее ЖЕСТЯНАЯ СВАДЬБА!)) Сегодня у нас с Кристиной @kristina__arzumanyan 8 лет совместной, единой и неповторимой жизни! Все чего я добился в жизни только с поддержки моей второй, моей бОльшей, лучшей и цельной половинки! Но выделить особенно хочется самые важные два счастья, которые мне подарила Моя Жизнь, так я называю Кристину, - дочь Анаит и сына Тиграна Люблю до Сириуса и обратно! Сегодня жесть, давай до золота, Кристин?
Арзуманян родился в 1985 году в Киеве. Он стал известен благодаря ролям в сериале "Слуга народа", "Пацики", "Безумная свадьба".
Вместе с женой Арзуманян воспитывает дочь Анаит и сына Тиграна.