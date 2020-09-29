Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2020
 
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"Жесть, а точнее, жестяная свадьба". Арзуманян показал свои свадебные снимки

Украинский актер Арам Арзуманян отмечает восемь лет совместной жизни с супругой Кристиной.

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Арам и Кристина Арзуманяны воспитывают двоих детей
Арам и Кристина Арзуманяны воспитывают двоих детей
Фото: aram_dad / Instagram

35-летний украинский актер Арам Арзуманян 29 сентября на своей странице в Instagram опубликовал снимки, на которых запечатлен со своей женой Кристиной в разные периоды их семейной жизни.

Фотографии актер расположил в микроблоге в хронологическом порядке, сделав заглавным снимком публикации свадебное фото. В конце фотоленты Арзуманян разместил изображения своих детей.

"Жесть, а точнее, жестяная свадьба. Сегодня у нас с Кристиной восемь лет совместной, единой и неповторимой жизни! Все, чего я добился в жизни, только с поддержки моей половинки! Сегодня жесть – давай до золота, Кристин?" – написал актер.

Арзуманян родился в 1985 году в Киеве. Он стал известен благодаря ролям в сериале "Слуга народа", "Пацики", "Безумная свадьба".

Вместе с женой Арзуманян воспитывает дочь Анаит и сына Тиграна.

Теги: свадьба, Арам Арзуманян
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