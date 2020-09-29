"Жесть, а точнее, жестяная свадьба". Арзуманян показал свои свадебные снимки

Украинский актер Арам Арзуманян отмечает восемь лет совместной жизни с супругой Кристиной.

35-летний украинский актер Арам Арзуманян 29 сентября на своей странице в Instagram опубликовал снимки, на которых запечатлен со своей женой Кристиной в разные периоды их семейной жизни.

Фотографии актер расположил в микроблоге в хронологическом порядке, сделав заглавным снимком публикации свадебное фото. В конце фотоленты Арзуманян разместил изображения своих детей.



"Жесть, а точнее, жестяная свадьба. Сегодня у нас с Кристиной восемь лет совместной, единой и неповторимой жизни! Все, чего я добился в жизни, только с поддержки моей половинки! Сегодня жесть – давай до золота, Кристин?" – написал актер.

Арзуманян родился в 1985 году в Киеве. Он стал известен благодаря ролям в сериале "Слуга народа", "Пацики", "Безумная свадьба".

Вместе с женой Арзуманян воспитывает дочь Анаит и сына Тиграна.