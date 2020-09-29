Арзуманян: Я ушел достойно, остальным желаю честной победы

Актер Арам Арзуманян, покинувший шоу "Танцы со звездами" на "1+1" после пятого эфира, заявил, что за время участия в проекте похудел на восемь килограммов.

Бывший участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" актер Арам Арзуманян 28 сентября в Instagram заявил, что покинул проект достойно.

"Ну вот и наступил тот последний для нас с Тоней [Руденко] эфир. Спасибо, что были с нами, видели, как я развивался в танцах от эфира к эфиру! Я правда полюбил настоящие спортивные бальные танцы. Потерял восемь килограммов веса, но при этом появилось много новых друзей среди участников! Я ушел достойно, остальным участникам желаю честной победы!" – написал он.

Арзуманян и Руденко выбыли из проекта 27 сентября после пятого эфира шоу "Танцы со звездами". За исполнение джайва пара получила от судей 31 балл из 40, заняв шестое место из 11.

Проект "Танцы со звездами" стартовал 30 августа на "1+1".

Судья проекта Влад Яма 28 сентября заявил, что Арзуманян был достоин продолжать участие в шоу, но зрители решили иначе.