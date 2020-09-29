Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2020
 
Новости

"Страсти не утихают". Яма отреагировал на вылет Арзуманяна из "Танцев со звездами"

Судья "Танцев со звездами" на "1+1" Влад Яма прокомментировал итоги пятого эфира, заявив, что участник проекта актер Арам Арзуманян покинул шоу по воле зрителей.

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Яма: Зрители сделали свой выбор
Яма: Зрители сделали свой выбор
Фото: vladyama_official / Instagraml

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Влад Яма считает, что участник проекта актер Арам Арзуманян был достоин продолжать участие в шоу. Об этом Яма написал 28 сентября в Instagram. 

"Считаю ли я, что Арам и Тоня [Антоненко] были достойными продолжать свой путь? Да! Но зрители сделали свой выбор. Страсти не утихают", – заявил Яма. 

Арзуманян и его партнерша Тоня Руденко выбыли из проекта после пятого эфира шоу "Танцы со звездами". В последнем эфире они исполнили джайв. Пара получила от судей 31 балл из 40, заняв шестое место из 11.

Проект "Танцы со звездами" стартовал 30 августа на "1+1".

Теги: Влад Яма, Танцы со звездами, Арам Арзуманян
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