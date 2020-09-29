"Страсти не утихают". Яма отреагировал на вылет Арзуманяна из "Танцев со звездами"

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Влад Яма считает, что участник проекта актер Арам Арзуманян был достоин продолжать участие в шоу. Об этом Яма написал 28 сентября в Instagram.
"Считаю ли я, что Арам и Тоня [Антоненко] были достойными продолжать свой путь? Да! Но зрители сделали свой выбор. Страсти не утихают", – заявил Яма.
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Минув 5 ефір головного шоу краі * ни @tanci1plus1 . Ми стали свідками десяти дуже різних, але яскравих кіноісторіи * . Дякую за красу і різнобарвність крутезніи * творчіи * команді на чолі з @zavaduk . Цього разу лідери змінилися, але відчуваю, що не в останнє. Чи вважаю я, що Арам і Тоня ( @aram_dad @tonya_23ruda ) були достои * ними продовжити свіи * шлях - так. Але глядачі зробили свіи * вибір Пристрасті не вщухають... * Стиль @mr.neatman Фото @rostickdesign
Арзуманян и его партнерша Тоня Руденко выбыли из проекта после пятого эфира шоу "Танцы со звездами". В последнем эфире они исполнили джайв. Пара получила от судей 31 балл из 40, заняв шестое место из 11.
Проект "Танцы со звездами" стартовал 30 августа на "1+1".