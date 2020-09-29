"Страсти не утихают". Яма отреагировал на вылет Арзуманяна из "Танцев со звездами"

Судья "Танцев со звездами" на "1+1" Влад Яма прокомментировал итоги пятого эфира, заявив, что участник проекта актер Арам Арзуманян покинул шоу по воле зрителей.

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Влад Яма считает, что участник проекта актер Арам Арзуманян был достоин продолжать участие в шоу. Об этом Яма написал 28 сентября в Instagram.

"Считаю ли я, что Арам и Тоня [Антоненко] были достойными продолжать свой путь? Да! Но зрители сделали свой выбор. Страсти не утихают", – заявил Яма.

Арзуманян и его партнерша Тоня Руденко выбыли из проекта после пятого эфира шоу "Танцы со звездами". В последнем эфире они исполнили джайв. Пара получила от судей 31 балл из 40, заняв шестое место из 11.

Проект "Танцы со звездами" стартовал 30 августа на "1+1".