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09 января, 2020
 
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Матвеева и Созановский поженились

Обладательница титула "Мисс Украина 2004", психолог и телеведущая Леся Матвеева и ресторатор Валерий Созановский оформили отношения.

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Матвеева: Первый пункт из списка планов на 2020 сделан
Матвеева: Первый пункт из списка планов на 2020 сделан
Фото: lesiamatveyeva / Instagram

Обладательница титула "Мисс Украина 2004", психолог и телеведущая Леся Матвеева сообщила на своей странице в Instagram, что они с ресторатором Валерием Созановским поженились.

"Первый пункт из списка планов на 2020-й сделан", – написала она.

В мае 2019 года Матвеева родила Созановскому дочь Александру.

От брака с бизнесменом Львом Парцхаладзе у Матвеевой есть девятилетняя дочь Ангелина и 12-летний сын Егор.

Матвеева и Парцхаладзе расстались в 2016 году после 10 лет брака.

Теги: свадьба, Леся Матвеева, Валерий Созановский
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