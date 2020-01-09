Матвеева и Созановский поженились

Обладательница титула "Мисс Украина 2004", психолог и телеведущая Леся Матвеева и ресторатор Валерий Созановский оформили отношения.

Матвеева: Первый пункт из списка планов на 2020 сделан Фото: lesiamatveyeva / Instagram

Обладательница титула "Мисс Украина 2004", психолог и телеведущая Леся Матвеева сообщила на своей странице в Instagram, что они с ресторатором Валерием Созановским поженились.

"Первый пункт из списка планов на 2020-й сделан", – написала она.

В мае 2019 года Матвеева родила Созановскому дочь Александру.

От брака с бизнесменом Львом Парцхаладзе у Матвеевой есть девятилетняя дочь Ангелина и 12-летний сын Егор.

Матвеева и Парцхаладзе расстались в 2016 году после 10 лет брака.