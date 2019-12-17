Ангелина Вовк выйдет замуж за мужчину, который младше ее на 25 лет

Российская телеведущая Ангелина Вовк готовится к свадьбе.

Свадьба Вовк и Куницына запланирована на 2020 год Фото: mikhail_kunitsyn_vinyl / Instagram

77-летняя российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что 52-летний историк музыки Михаил Куницын предложил ей узаконить отношения. Об этом она рассказала "Комсомольской правде".

Вовк еще не решила, каким будет торжество. Свадьбу они с Куницыным планируют сыграть в 2020 году.

Телеведущая два раза была замужем. Первый муж Вовк – Геннадий Чертов, актер, диктор. В браке они прожили с 1966 по 1982 годы. Со вторым мужем, чешским художником Индржихом Гецом, они прожили с 1982 по 1995 годы. Детей у Вовк нет.