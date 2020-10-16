Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото

На свадьбе украинского телеведущего Владимира Остпчука и его избранницы нотариуса Кристины Горняк были приглашены порядка 45 гостей из близкого окружения пары.

Церемония росписи Остапчука и Горняк прошла после заката солнца в свете софитов на берегу Днепра Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Украина"

Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук 15 октября женился на нотариусе Кристине Горняк. Свадебная церемония состоялась в загородном ресторанном комплексе под Киевом, сообщает телеканал "Украина".

На праздник молодожены пригласили порядка 45 гостей из близкого круга. Развлекал гостей артист оригинального жанра Андрей Данилко, выступающий в образе певицы Верки Сердючки.

Остапчук выбрал для церемонии черный смокинг, а его избранница сменила за время праздника три наряда, один из которых был создан по ее собственному эскизу.

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Церемония росписи прошла после заката солнца в свете софитов на берегу Днепра.

25 мая 2020 года Остапчук официально представил свою новую избранницу – нотариуса Кристину Горняк. 19 августа он показал, как делал ей предложение.

9 сентября Горняк сообщила, что вынуждена отменить свадебную церемонию, запланированную на 1 октября, так как они с Остапчуком заразились коронавирусом.

18 сентября ведущий обнародовал в сети отрицательный тест на коронавирус, сообщив, что выздоровел.

В конце сентября 2020-го Остапчук сообщил, что их с Горняк свадьба перенесена на 15 октября 2020 года.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года после 12 лет совместной жизни.