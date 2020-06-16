Футболист "Шахтера" Хочолава женился на финалистке "Мисс Украина" Сидоренко

Грузинский легионер "Шахтера" Давид Хочолава женился на украинской модели Юлии Сидоренко. Свадебные фото она разместила в Instagram.
"Муж, спасибо тебе за счастливых нас. Я люблю тебя", – написала модель 7 июня.
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Муж, спасибо тебе за счастливых НАС. Я люблю тебя * #ourweddingday PH: @vicoolyasaida
Хочолава в Instagram обнародовал также свадебное фото, отметил дату торжества – 7 июня – и увенчал ее знаком "бесконечность".
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В 2016 году Сидоренко стала финалисткой конкурса "Мисс Украина".
Хочолава уже был женат. Его первая супруга – одесситка по имени Алина.