Футболист "Шахтера" Хочолава женился на финалистке "Мисс Украина" Сидоренко

Грузинский футболист Давид Хочолава, играющий за украинский клуб "Шахтер", и финалистка конкурса "Мисс Украина" Юлия Сидоренко сыграли свадьбу 7 июня.

Сидоренко: Муж, спасибо тебе за счастливых нас Фото: juliaasidorenko / Instagram

Грузинский легионер "Шахтера" Давид Хочолава женился на украинской модели Юлии Сидоренко. Свадебные фото она разместила в Instagram.

"Муж, спасибо тебе за счастливых нас. Я люблю тебя", – написала модель 7 июня.

Хочолава в Instagram обнародовал также свадебное фото, отметил дату торжества – 7 июня – и увенчал ее знаком "бесконечность".

Посмотреть эту публикацию в Instagram 7.06.2020- * Публикация от David Khocholava (@khocholava5) 7 Июн 2020 в 5:47 PDT

В 2016 году Сидоренко стала финалисткой конкурса "Мисс Украина".

Хочолава уже был женат. Его первая супруга – одесситка по имени Алина.