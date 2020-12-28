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В 2020 году в Украине задержали 11 агентов российских спецслужб – СБУ

Троих российских агентов украинские правоохранители задержали непосредственно при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры, сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, агентура спецслужб РФ была обнаружена в органах государственной власти Украины и среди правоохранителей
По данным СБУ, агентура спецслужб РФ была обнаружена в органах государственной власти Украины и среди правоохранителей
Фото: ssu.gov.ua

С начала 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность четырех агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили в ведомстве, троих российских агентов задержали непосредственно при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.

В частности, агент ФСБ РФ, который должен был взорвать хранилище с аммиаком на территории ОАО "Северодонецкое объединение "Азот", приговорен к 10 годам заключения. Приговор в виде лишения свободы на 12 лет получили двое граждан, которые по заданию боевиков "ДНР" принимали участие в совершении теракта в Донецкой области.

Еще один агент ФСБ был задержан в Луганской области. Он пытался передать иностранной стороне секретную документацию об украинском ракетном комплексе "Нептун".

По данным СБУ, агентура спецслужб РФ была обнаружена в органах государственной власти Украины и среди правоохранителей.

Всего в 2020 году по материалам контрразведки СБУ начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Из них 76 касаются государственной измены, 50 – террористической и диверсионной деятельности, девять – посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, четыре – шпионажа.

В течение года вступили в силу 92 приговора, в том числе 30 – за государственную измену и 20 – за террористическую деятельность.

Помимо этого, в 111 случаях был отменен допуск лиц к государственной тайне. Разоблачено 289 фактов иностранного гражданства среди представителей органов власти и управления, в том числе среди имевших доступ к гостайне.

Теги: Россия, СБУ, Украина, теракт, шпионаж, ФСБ, террористы, боевики, контрразведка, диверсия, правоохранители, спецслужбы, гостайна, безопасность
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