В Украине пытались создать фейковые госорганы с контролем из-за рубежа – СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность разветвленной антиукраинской сети, представители которой призывали к насильственному свержению конституционного строя в стране.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предупредила антиукраинскую деятельность граждан Украины, направленную на создание в стране фейковых органов государственной власти, координируемых из-за границы. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечают в ведомстве, правоохранители задокументировали противоправные действия представителей так называемого народовластия.

Во время обысков у фигурантов изъяли магнитные носители информации, флэш-накопители, оргтехнику, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержались призывы к насильственному свержению конституционного строя.

У некоторых злоумышленников также было изъято оружие.