СБУ заблокировала в Одессе сеть call-центров российских компаний, которые финансируют "ЛДНР"

Правоохранители проверяют возможную причастность организаторов и работников сети call-центров в Одессе к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях на востоке Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации Фото: ssu.gov.ua

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Одессе деятельность сети нелегальных call-центров, которые обслуживали российские компании. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и IТ-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО.

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях на востоке Украины.