СБУ заблокировала масштабные поставки продуктов питания боевикам "ДНР"

Сборы и налоги с реализованной на оккупированной территории Донбасса продукции правонарушители уплачивали террористической организации "ДНР", сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали схему незаконной поставки продукции террористической организации "ДНР". Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлена группа жителей Харькова и области, которые по схеме так называемого "скрытого транзита" отгружали по адресам подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности. После пересечения государственной границы Украины эти товары незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой области.

По предварительной информации, через нелегальную схему было экспортировано товаров на общую сумму более 8,5 млн грн. Сборы и налоги с реализованной на оккупированной территории продукции уплачивались террористической организации.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов, а также в офисах, складских помещениях и в транспортных средствах были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи, в которых содержатся подробности противоправной деятельности.

Задержанным участникам незаконной схемы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 млн грн. Правоохранители планируют сообщить о подозрении другим участникам противоправной деятельности.