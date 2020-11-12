Контрразведка СБУ задержала в Днепре бывшего боевика "ЛНР"

Задержанному в Днепре бывшему боевику "ЛНР" сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР". Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель Луганска, бывший десантник присоединился к российским оккупантам и участвовал в боевых действиях в составе разведывательной роты одного из незаконных вооруженных формирований. Впоследствии он возглавил подразделение в так называемом "3-м Станично-Луганском батальоне десантно-штурмовой бригады".

По данным СБУ, уйдя со "службы" в рядах российских оккупантов, боевик решил скрываться от правосудия в Днепре и там трудоустроился.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.