СБУ разоблачила группу, которая сбывала фальшивые купюры со спецзащитой. Они планировали реализовать около 20 млн грн

В Киевской области злоумышленники сбывали фальшивые купюры, которые содержат защитные элементы, позволяющие проходить контроль на электронных устройствах, сообщили в Службе безопасности Украины.

Во время обысков изъято купюр почти на 600 тыс. грн Фото: ssu.gov.ua

В Киевской области разоблачили организованную группировку, которая сбывала фальшивые деньги. Злоумышленники могли нанести государству ущерб почти в 20 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, злоумышленники сбывали поддельные деньги через клиентов, которых подыскивали по личным связям.

"По предварительным данным, фальшивые купюры, которые распространяли злоумышленники, содержат защитные элементы, позволяющие проходить контроль на электронных устройствах. Благодаря такой защите даже в пунктах обмена эти купюры принимали как настоящие", – говорится в сообщении.

Во время обысков изъяты купюры неизвестного происхождения на общую сумму почти 600 тыс. грн, огнестрельное оружие и наркотические средства. Обнаружены также удостоверения работников органов власти и правоохранительных структур.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.