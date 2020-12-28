СБУ устроила проверку соблюдения режима секретности в Харьковском горсовете – СМИ

Утром в главном здании Харьковского городского совета сотрудники Службы безопасности Украины проверяли учет, хранение и использование документов и электронных носителей информации, рассказал источник издания "Depo.Харьков" в правоохранительных органах Харьковской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли в Харьковский городской совет проверить информацию, связанную с обеспечением государственной тайны, сообщил информированный источник "Depo.Харьков" в правоохранительных органах Харьковской области 28 декабря.

По сведениям собеседника издания, сегодня утром в 8.00 в главном здании Харьковского городского совета на площади Конституции, 7 работники управления СБУ в Харьковской области "проводят мероприятия". Представители службы не проводили обыск, а проверяли учет, хранение и использование документов, флеш-накопителей и компьютеров, где содержится информация с ограниченным доступом.

Целью визита СБУ является проверка соблюдения режима секретности, пишет местное издание Kharkiv Today. Если сотрудники службы обнаружат нарушения этого режима в деятельности отдельных руководителей Харьковского городского совета, СБУ может аннулировать этим лицам допуск к государственной тайне. Это автоматически приведет к невозможности выполнения этими руководителями служебных обязанностей и в дальнейшем – к увольнению или переводу на другие должности, поясняет издание.

Харьковский горсовет официально не комментировал данную информацию.