ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СБУ устроила проверку соблюдения режима секретности в Харьковском горсовете – СМИ

Утром в главном здании Харьковского городского совета сотрудники Службы безопасности Украины проверяли учет, хранение и использование документов и электронных носителей информации, рассказал источник издания "Depo.Харьков" в правоохранительных органах Харьковской области.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ проверяла главное здание Харьковского городского совета
СБУ проверяла главное здание Харьковского городского совета
Фото: depositphotos.com

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли в Харьковский городской совет проверить информацию, связанную с обеспечением государственной тайны, сообщил информированный источник "Depo.Харьков" в правоохранительных органах Харьковской области 28 декабря.

По сведениям собеседника издания, сегодня утром в 8.00 в главном здании Харьковского городского совета на площади Конституции, 7 работники управления СБУ в Харьковской области "проводят мероприятия". Представители службы не проводили обыск, а проверяли учет, хранение и использование документов, флеш-накопителей и компьютеров, где содержится информация с ограниченным доступом.

Целью визита СБУ является проверка соблюдения режима секретности, пишет местное издание Kharkiv Today. Если сотрудники службы обнаружат нарушения этого режима в деятельности отдельных руководителей Харьковского городского совета, СБУ может аннулировать этим лицам допуск к государственной тайне. Это автоматически приведет к невозможности выполнения этими руководителями служебных обязанностей и в дальнейшем – к увольнению или переводу на другие должности, поясняет издание.

Харьковский горсовет официально не комментировал данную информацию.

Теги: СБУ, Харьков, обыск, правоохранители, спецслужбы, гостайна, Харьковский горсовет, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
"Тело как у 20-летней". "Мотивируете". 72-летняя Мэй Маск показала домашнюю тренировку
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
Жигунов лечится от COVID-19 в ялтинском госпитале
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
"Шикарная попа", "Волшебная". Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Ротару прокомментировала личную жизнь 19-летней внучки
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды "Танцев со звездами"
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
"Желанный до дрожи в теле", "Ты моя неистовость". Мишина и Эллерт показали эротические снимки
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
"Белла, только не желтый снег!". Хадид на камеру полизала снег
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Лолита объяснила, почему не будет делать прививку от коронавируса
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи
"Прощай, декабрь". Подкопаева на отдыхе позировала в объятиях мужа
"Прощай, декабрь". Подкопаева на отдыхе позировала в объятиях мужа
Названо имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
Названо имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
"Бедные собачки", "Без снега везти троих сверх меры упитанных людей", "Понты". Сеть взорвалась негодованием после поездки Николаева с семьей на хаски
"Бедные собачки", "Без снега везти троих сверх меры упитанных людей", "Понты". Сеть взорвалась негодованием после поездки Николаева с семьей на хаски
86-летняя Фрейндлих госпитализирована с COVID-19 – СМИ
86-летняя Фрейндлих госпитализирована с COVID-19 – СМИ
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS