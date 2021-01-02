Санду посетит Украину 12 января – замглавы ОП

2021 год Украина начнет с перезагрузки отношений с Молдовой. Президент республики Майя Санду совершит в январе визит в Украину. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Санду совершит первый зарубежный визит в качестве президента Молдовы в Украину Фото: Maia Sandu / Facebook

12 января состоится официальный визит президента Молдовы Майи Санду в Украину. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ZN.UA, которое опубликовано 2 января.

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой", – сказал он.

Это будет первый зарубежный визит Санду в качестве президента Молдовы.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%. 24 декабря Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства.

Майя Санду 10 декабря во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявила, что свой первый президентский зарубежный визит совершит в Украину.