"Испоганят весь полуостров". Джемилев считает, что из-за недостатка воды в Крыму Россия нанесет ущерб экологии

У оккупировавшей Крым России есть деньги на размещение на полуострове ракетных комплексов, а на опреснители воды средств не находят, отметил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Попытки России решить проблему с водой в оккупированном ею Крыму могут отразиться на экологии. Такое мнение лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 18 января.

"Основной упор сейчас делается на бурение новых скважин для извлечения подземных вод. Но, во-первых, запасы подземных вод не безграничны – и явно недостаточны для полного обеспечения Крыма. А во-вторых, создается серьезная угроза экологии Крыма. В образовавшиеся после извлечения пресной воды пустоты по закону сообщающихся сосудов вливается морская вода, а также непригодные для употребления различные стоки, происходит засоление почв", – сказал он.

По данным лидера крымскотатарского народа, в связи с этим оккупационные власти приняли решение о закрытии и ликвидации около 40 скважин.

"Такая же участь ждет через определенное время и те новые скважины, которые россияне собираются бурить. И так, видимо, будет продолжаться до тех пор, пока они не испоганят весь полуостров", – заявил Джемилев.

Он отметил, что на военные цели страна-оккупант деньги находит, а на водоснабжение полуострова – нет.

"На размещение не так давно в Крыму трех дивизионов ракетных комплексов С-400 "Триумф" (каждый дивизион стоит $500 млн) деньги как-то сразу нашлись. А вот для воды – проблема. Пока вроде бы планируют построить только один опреснитель в Сакском районе, который как-то облегчит водоснабжение Симферополя", – объяснил Джемилев.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

30 декабря российский "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды – единственный гарантированный выход для решения проблемы водоснабжения Крыма, однако он станет возможным минимум через несколько лет.