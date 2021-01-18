ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Испоганят весь полуостров". Джемилев считает, что из-за недостатка воды в Крыму Россия нанесет ущерб экологии

У оккупировавшей Крым России есть деньги на размещение на полуострове ракетных комплексов, а на опреснители воды средств не находят, отметил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джемилев: Происходит засоление почв
Джемилев: Происходит засоление почв
Фото: Мустафа Джемілєв / Twitter

Попытки России решить проблему с водой в оккупированном ею Крыму могут отразиться на экологии. Такое мнение лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 18 января.

"Основной упор сейчас делается на бурение новых скважин для извлечения подземных вод. Но, во-первых, запасы подземных вод не безграничны – и явно недостаточны для полного обеспечения Крыма. А во-вторых, создается серьезная угроза экологии Крыма. В образовавшиеся после извлечения пресной воды пустоты по закону сообщающихся сосудов вливается морская вода, а также непригодные для употребления различные стоки, происходит засоление почв", – сказал он.

По данным лидера крымскотатарского народа, в связи с этим оккупационные власти приняли решение о закрытии и ликвидации около 40 скважин.

"Такая же участь ждет через определенное время и те новые скважины, которые россияне собираются бурить. И так, видимо, будет продолжаться до тех пор, пока они не испоганят весь полуостров", – заявил Джемилев.

Он отметил, что на военные цели страна-оккупант деньги находит, а на водоснабжение полуострова – нет.

"На размещение не так давно в Крыму трех дивизионов ракетных комплексов С-400 "Триумф" (каждый дивизион стоит $500 млн) деньги как-то сразу нашлись. А вот для воды – проблема. Пока вроде бы планируют построить только один опреснитель в Сакском районе, который как-то облегчит водоснабжение Симферополя", – объяснил Джемилев.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

30 декабря российский "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды – единственный гарантированный выход для решения проблемы водоснабжения Крыма, однако он станет возможным минимум через несколько лет.

Теги: Россия, Крым, экология, Мустафа Джемилев, оккупация, водоснабжение, деньги, ущерб
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с льдинами на голове и в руках
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с льдинами на голове и в руках
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
  De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
  De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
Вдова Грачевского рассказала о своих чувствах к мужу
Вдова Грачевского рассказала о своих чувствах к мужу
Победительница "МастерШеф 2" Глинская как определить качественный шоколад
Победительница "МастерШеф 2" Глинская как определить качественный шоколад
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
"Какой любящий взгляд у супруга". Alyosha показала в сети, что делает с мужем на отдыхе, пока их не видят дети
"Какой любящий взгляд у супруга". Alyosha показала в сети, что делает с мужем на отдыхе, пока их не видят дети
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Хижняк перенесла операцию
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Хижняк перенесла операцию
  "С любыми властными людьми реально сложно". Брежнева рассказала о браке с Меладзе
  "С любыми властными людьми реально сложно". Брежнева рассказала о браке с Меладзе
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
"Никто не спит". Тимберлейк подтвердил, что у них с Бил есть второй ребенок
"Никто не спит". Тимберлейк подтвердил, что у них с Бил есть второй ребенок
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS