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"Легитимный", "Одесский фраер", "Резидент". Популярными "украинскими" Telegram-каналами управляют спецслужбы РФ – СБУ

Сеть была создана сотрудниками спецслужбы Генштаба ВС России, в ее состав входили активисты "русской весны" из Одессы и Харькова, сообщают в СБУ. Авторы каналов заявляют, что власти мстят им за разоблачение коррупционных схем.

Telegram-каналы продолжают работать и публиковать посты политической тематики
Telegram-каналы продолжают работать и публиковать посты политической тематики
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть российских спецслужб, пытавшихся влиять на ситуацию в Украине при помощи политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Упоминаются такие каналы как "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Сеть была создана сотрудниками 85-го главного центра специальной службы ГУ Генерального штаба ВС России. В ее состав входили активисты "русской весны" из Одессы и Харькова, которые сейчас "базируются" на территории подконтрольной России ПМР (Приднестровской Молдавской Республики) в Тирасполе, сообщается на сайте ведомства. 

По данным СБУ, "главный менеджер" агентурной сети – одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского Антимайдана. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

"Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25–30 тыс. грн на всеукраинских каналах", – говорится в сообщении.

СБУ идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов, проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезопасности Украины.

"Установлено, что спецслужбы России позволили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации. Транзакции проводили через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения "гонораров" за публикацию заказных материалов. Затем исполнители конвертировали деньги в валюту и переводили в непризнанную "ПМР", Молдову или Россию", – указали в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Также сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Заочное подозрение в госизмене объявлено руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2929487713947881

Telegram-каналы на момент публикации новости остаются активными, в них появляются новые публикации политической тематики. Заявление СБУ авторы каналов называют местью властей за разоблачение коррупционных схем, но, в то же время, признают, что у них можно купить размещение рекламы "оптом".

Экс-нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук считает, что финальная цель дискредитации анонимных каналов – дискредитация Telegram как источника информации в целом и, возможно, его запрет в Украине. 

Служба безопасности Украины в День соборности разоблачила также группу интернет-агитаторов, которые руководствовались указаниями из России

В течение 2020 года по материалам киберподразделения СБУ было открыто 496 уголовных производств. Из них – 129 связаны с несанкционированным вмешательством в работу компьютерных сетей и автоматизированных систем.

Теги: интернет, СБУ, Молдова, Игорь Мосийчук, спецслужбы, Telegram, Служба безопасности Украины
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