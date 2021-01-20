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В 2020 году СБУ нейтрализовала 600 кибератак на информресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры Украины

В прошлом году Служба безопасности Украины разоблачила 20 хакерских группировок, а также заблокировала более 2,6 тыс. сообществ в соцсетях.

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По данным СБУ, в 2020 году к уголовной ответственности за распространение антиукраинской пропаганды были привлечены 40 человек
По данным СБУ, в 2020 году к уголовной ответственности за распространение антиукраинской пропаганды были привлечены 40 человек
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины в течение 2020 года нейтрализовала 600 кибератак на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры. Об этом 20 января сообщает пресс-служба СБУ.

"Значительная часть этих атак были инструментами гибридной агрессии. Их цель – снизить уровень информационной безопасности Украины или распространить деструктивный контент", – говорится в сообщении.

За прошлый год спецслужба нейтрализовала 20 группировок, причастных к ряду кибератак, а также заблокировала более 2,6 тыс. сообществ в соцсетях с миллионной аудиторией и 21 бот-сеть мощностью около 60 тыс. аккаунтов.

К уголовной ответственности за распространение антиукраинской пропаганды были привлечены 40 человек, еще 32 фигуранта уже осуждены. Въезд на территорию Украины запрещен 158 иностранцам, которые причастны к пропаганде сепаратизма в интернете.

Всего в течение 2020 года по материалам киберподразделения СБУ было открыто 496 уголовных производств. Из них – 129 связаны с несанкционированным вмешательством в работу компьютерных сетей и автоматизированных систем.

Теги: Украина, хакеры, пропаганда, спецслужбы, безопасность, кибератака, Служба безопасности Украины
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