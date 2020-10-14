Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии. Об этом 14 октября он сообщил на своей странице в Twitter.

"Россия должна понести ответственность. Евроатлантическая солидарность и взаимная поддержка имеют ключевое значение для противодействия вызовам гибридной войны", – говорится в сообщении.

Глава МИД отметил, что Украина готова усиливать сотрудничество с Норвегией и другими партнерами для противодействия киберугрозам.

Росія має понести відповідальність за кібератаку на парламент Норвегії. Україна готова до посилення співпраці з Норвегією та іншими партнерами у протидії кіберзагрозам. Євроатлантична солідарність та взаємна підтримка мають ключове значення для протидії викликам гібридної війни. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 14, 2020

О масштабной кибератаке на парламент Норвегии сообщили 1 сентября. Хакерам удалось загрузить некоторые данные из компьютерных систем.