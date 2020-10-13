Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент

В августе хакеры совершили масштабную атаку на парламент Норвегии. По данным МИД страны, за незаконной деятельностью стояла Россия.

Кибератаку, которая в августе привела к утечке данных в системах электронной почты Стортинга (парламента Норвегии), организовали в Российской Федерации. Об этом 13 октября заявила министр иностранных дел Ине Эриксен Серейде, сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Случившееся названо серьезным инцидентом, который "затрагивает важнейший демократический институт".

"Основываясь на информационной базе, которой располагает правительство, мы считаем, что за этой деятельностью стоит Россия", – сказала министр.

Службы безопасности и разведки сотрудничают в объединенном центре противодействия киберугрозам над устранением последствий взлома.

Правительство Норвегии продолжит работу по укреплению цифровой безопасности на национальном и международном уровнях, сказано в сообщении.

О масштабной кибератаке на парламент Норвегии стало известно 1 сентября. Хакерам удалось загрузить некоторые данные из компьютерных систем.