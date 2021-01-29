Пятерых российских певцов внесли в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины

По представлению СБУ пятерых российских музыкантов включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Об этом 29 января сообщила пресс-служба Министерства культуры и информполитики.
В список внесли граждан Российской Федерации Ольгу Кормухину, Ольгу Засульскую, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана.
О причинах, по которым певцов включили в список, министерство не сообщило.
Обычно Министерство культуры вносит в список российских музыкантов, актеров, которые посещали оккупированные территории Украины, а также за поддержку агрессии РФ.