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Скандал в СБУ. Комитеты Рады на закрытом заседании заслушают отчет руководства спецслужбы

1 февраля на закрытом заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и комитета по вопросам правоохранительной деятельности заслушают отчет СБУ относительно резонансных событий, связанных с сотрудниками спецслужбы. Вероятно, речь идет о подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

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Заседание при участии руководства СБУ начнется в 15.00 1 февраля
Заседание при участии руководства СБУ начнется в 15.00 1 февраля
Фото: depositphotos.com

В понедельник, 1 февраля, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитет по вопросам правоохранительной деятельности проведет совместное закрытое заседание, на котором заслушают руководство Службы безопасности Украины. Об этом говорится на сайте парламента.

Согласно повестке дня, на заседание вынесен вопрос информации руководства СБУ относительно резонансных событий, связанных с сотрудниками СБУ, и перспективы развития ведомства.

Заседание начнется в 15.00.

Вероятно, на заседании обсудят скандал с подготовкой убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Первым о подготовке покушения сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Ссылаясь на свои источники, он рассказал, что 22 января в Киеве по этому делу задержали полковника СБУ Юрия Расюка. Собеседники "Украинской правды" подтвердили его информацию. Журналист назвал Наумова другом и "правой рукой" главы СБУ Ивана Баканова и рассказал, что в заказе убийства подозревают бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного (президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность в ноябре 2019 года, а уволил в марте 2020-го).

23 января СБУ подтвердила информацию о предотвращении убийства своего сотрудника. В ведомстве рассказали, что за совершение преступления организатор предложил $50 тыс.

По данным ZN.UA, в СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова из-за должности.

Теги: Верховная Рада, СБУ, Дмитрий Нескоромный, Андрей Наумов
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