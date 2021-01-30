Экс-замглавы СБУ, готовившего покушение на сотрудника спецслужбы, объявили в розыск

В Службе базопасности Украины анализируют разговоры бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, в которых он восхищается президентом РФ Владимиром Путиным.

Бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации заказного убийства, объявили в розыск. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на спецслужбу.

Местонахождение Нескоромного на данный момент неизвестно.

По информации издания, следователи также анализируют материалы, опубликованные в СМИ, чтобы дать оценку действиям Нескоромного, в которых могут содержаться признаки государственной измены. Речь идет о записях разговоров Нескоромного, в которых он восхищается президентом РФ Владимиром Путиным и передает привет "нашей московской семье".

Нескоромного подозревают в организации убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Первым о подготовке покушения сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Ссылаясь на свои источники, он рассказал, что 22 января в Киеве по этому делу задержали полковника СБУ Юрия Расюка. Собеседники "Украинской правды" подтвердили его информацию. Журналист назвал Наумова другом и "правой рукой" главы СБУ Ивана Баканова и рассказал, что в заказе убийства подозревают бывшего первого заместителя главы СБУ Нескоромного (президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность в ноябре 2019 года, а уволил в марте 2020-го).

23 января СБУ подтвердила информацию о предотвращении убийства своего сотрудника. В ведомстве рассказали, что за совершение преступления организатор предложил $50 тыс.

По данным ZN.UA, в СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова из-за должности.