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ОБЩЕСТВО

В СБУ рассказали, что убийство сотрудника Наумова готовила группа лиц, а организатор предложил $50 тыс.

Следователи Службы безопасности Украины установили, что в деле о планировании убийства генерала СБУ, начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова имел место сговор нескольких лиц, рассказал начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич.

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В заказе убийства подозревают бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного
В заказе убийства подозревают бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Убийство генерала СБУ, начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова планировалось в сговоре несколькими лицами, сообщил на брифинге в субботу в Киеве начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, организатор предложил $50 тыс. за совершение преступления.

"Уголовное производство не является какими-то разборками между сотрудниками СБУ, а является непосредственным предупреждением совершения тяжкого преступления. В деле не идет речь о каком-то эфемерном перераспределении сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ", – объяснил Булич.

Он также рассказал, что вчера, 22 января, оперативники провели задержание сотрудника штаба антитеррористического центра при СБУ за подготовку убийства на заказ Наумова. В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения задержанному.

"Сбор данных проходил на протяжении длительного времени. Следователи СБУ установили, что имел место сговор нескольких лиц, ими был разработан четкий план совершения преступления", – отметил Булич.

22 января главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что полковника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства генерала СБУ, начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова. Собеседники "Украинской правды" подтвердили его информацию.

По данным Бутусова, в заказе убийства подозревают бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Наумова он называет другом и "правой рукой" главы Службы безопасности Ивана Баканова.

Теги: СБУ, Юрий Бутусов
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