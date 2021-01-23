Полковника СБУ задержали по подозрению в подготовке убийства "правой руки" Баканова – СМИ

Журналист Юрий Бутусов и "Украинская правда" сообщили, что полковника Службы безопасности Украины Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства генерала СБУ Андрея Наумова, которое якобы заказал бывший замглавы Спецслужбы Дмитрий Нескоромный. Наумова журналист называет "правой рукой" главы СБУ Ивана Баканова.

22 января полковника Службы безопасности Украины Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства генерала СБУ начальника главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова, сообщил в Facebook главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники.

Собеседники "Украинской правды" подтвердили его информацию о задержании Расюка по подозрению в подготовке убийства Наумова.

По данным Бутусова, в заказе убийства подозревают бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Наумова он называет другом и "правой рукой" главы Службы безопасности Ивана Баканова. Журналист пишет, что Расюк якобы собирался передать деньги за убийство Наумова.

"Потрясает, что по версии СБУ, заказчиком убийства Наумова якобы выступал Дмитрий Нескоромный, полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019-го был заместителем председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым зампредом СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе СБУ без должности. Нескоромного разыскивают, ему запрещен выезд из Украины, как сообщают источники в Госпогранслужбе. Трудно подобрать слова. По сути сегодня руководство СБУ заявило, что в в окружении Баканова начались открытые криминальные разборки между группами влияния", – пишет Бутусов.

Он не исключает, что задержание Расюка – "спектакль". "В ходе коррупционных разборок и передела сфер "доения" бизнеса между главком внутренней безопасности и главком "К" СБУ, Наумов разыграл эту историю для того чтобы дискредитировать конкурирующую группировку", – предположил Бутусов.

Журналист пришел к выводу: эта история свидетельствует о том, что главная задача СБУ при Баканове – "борьба за теневые финансовые потоки, устранение конкурентов".

"В общем, все что угодно, кроме реальных реформ, кроме избавления СБУ от этих коммерческих функций, все что угодно кроме войны, кроме реальных проблем безопасности. Нескоромного на один из высших постов назначил Зеленский, и Наумова на один из высших постов назначил Зеленский, ответственность президента за эти криминальные войны очевидна – это борьба за большие теневые деньги", – добавил Бутусов.

Он считает, что условия для таких "бригадных разборок" возникли давно.

"Каждый предприниматель, который занимается экспортом – импортом товаров народного потребления, знает, что экономические подразделения СБУ в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути "крышуют" теневой бизнес. В начале 2020-го года главным "решалой" был Нескоромный. Но за последний год все сферы теневого бизнеса СБУ подмял под себя Наумов. Так что подоплека скандала очевидна", – пишет Буусов.

В пресс-службе СБУ пока не сообщали о задержании Расюка.