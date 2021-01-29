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"Владимир Владимирович – красавчик, сила. Нашей московской семье привет". СМИ опубликовали новую аудиозапись Нескоромного

В аудио, которое "Украинская правда" получила из собственных источников, экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный передает привет "нашей московской семье" и называет президента РФ Владимира Путина "красавчиком".

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СБУ разыскивает Нескоромного по делу о подготовке покушения на сотрудника спецслужбы
СБУ разыскивает Нескоромного по делу о подготовке покушения на сотрудника спецслужбы
Фото: depositphotos.com

"Украинская правда" опубликовала новую аудиозапись разговоров, предположительно, экс-заместителя главы СБУ полковника Дмитрия Нескоромного, которые могут свидетельствовать о его связях с российским ФСБ.

В аудио, которое УП получила из собственных источников, человек с голосом, похожим на голос Нескоромного, говорит по телефону с двумя мужчинами. Следствие обозначает их как "Ч" и "Владыка".

Одного из собеседников он поздравляет с Новым годом "по московскому времени".

Другому мужчине, предположительно, экс-замглавы СБУ говорит, что "не посмотрел "Владимира Владимировича", которого называет "красавчиком", переживает по поводу статуса Украинской православной церкви Московского патриархата и передает привет "московской семье".

Разговор предположительно Нескоромного з Ч:

Н: С Новым годом, новым счастьем! Здоровья, любви. И с днем рождения.

Ч: Спасибо.

Н: По московскому времени поздравляю (смеется).

Ч: (неразборчиво)

Н: Правильно, правильно, Александр Иванович. Учите…

Ч: (неразборчиво)

Н: Братуличка, ну чуть позже. Как раз только доезжаю. Еще не дома. Получал очень важную оперативную информацию. Был на встрече.

Ч: И что?

Н: Отлично. Идем в атаку. Все хорошо. Ну чуть-чуть осталось.

Разговор предположительно Нескоромного с Владыкой:

Владыка: С праздником, дорогой!

Н: Здравия желаю!

Владыка: И вам здравия желаю!

Н: Как там? Я прозевал Владимира Владимировича, первый раз в жизни, епрст.

Владыка: Я его посмотрел уже пару раз.

Н: Не, он красавчик. Сила.

Владыка: Хорошо сказал так, нормальненько.

Н: Уверенно. Я, кстати, целый день хотел вас набрать, вы себе не представляете. Целый день хотел набрать. Я так понял, что там опять тучи сгущаются, да? Газуют эти дебилы?

Владыка: Ну, в обычном своем режиме, стандартном.

Н: Ну что-то типа я не понял по высказываниям, что-то Варфоломей невменяемый, что-то там наговорил. Он что-то лишил нас статуса какого-то? РПЦ… наш УПН, украинскую?

Владыка: Не перейматесь, батенька.

Н: Не заморачиваться, да?

Владыка: Не заморачивайтесь, спокойно.

Н: Ну, Владыка, с Новым годом, с новым счастьем.

Владыка: И вас тоже, батенька, дорогой, с праздничком.

Н: Всего самого наилучшего, здоровья, не болеть. Московской нашей там семье – привет. Увидимся уже в новом году – почаевничаем.

Служба безопасности Украины разыскивает Нескоромного по делу о подготовке покушения на сотрудника спецслужбы, ему хотят вручить ходатайство об избрании меры пресечения.

Следователи СБУ установили, что Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при Службе безопасности Юрием Расюком хотели убить начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. СБУ опубликовала видео, фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц. Во время разговоров они, по данным СБУ, обсуждали организацию убийства, исполнителей и другие детали.

Первым о подготовке покушения на Наумова сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Ссылаясь на свои источники, он рассказал, что 22 января в Киеве по этому делу задержали полковника СБУ Юрия Расюка. Собеседники "Украинской правды" подтвердили его информацию. Журналист назвал Наумова другом и "правой рукой" главы СБУ Ивана Баканова и рассказал, что в заказе убийства подозревают бывшего первого заместителя главы СБУ Нескоромного (президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность в ноябре 2019 года, а уволил в марте 2020-го).

23 января СБУ подтвердила информацию о предотвращении убийства своего сотрудника. В ведомстве рассказали, что за совершение преступления организатор предложил $50 тыс.

По данным ZN.UA, в СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова из-за должности.

Теги: СБУ, телефоны, покушение, преступление, спецслужбы, аудио, прослушка, Украинская правда, Дмитрий Нескоромный, Служба безопасности Украины
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