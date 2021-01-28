Случай с Нескоромным уже не первый, когда Офис президента срывает резонансные задержания и операции спецслужб, "сливая" данные

СБУ обвинило в заказе покушения на генерала Наумова полковника Нескоромного – Нескоромный скрылся от наружки СБУ сразу после посещения Офиса президента 20 января.

Эта сенсационная история раскрывает борьбу двух групп влияния за контроль за теневой финансово-экономической деятельностью в Службе безопасности Украины. Сегодня СБУ официально заявила, что выдвигает подозрение в покушении на бригадного генерала Андрея Наумова против полковника Дмитрия Нескоромного, и опубликовала разговор Нескоромного с организатором покушения полковником Юрием Расюком. Расюк отказался от публичной защиты в данном деле, отказался от известных адвокатов, что говорит о том, что он уже пошел на сотрудничество со следствием. А условие может быть только одно – показания на Нескоромного. Самого Нескоромного СБУ обнаружить пока не удалось, но анонимный Telegram-канал анонсировал пресс-конференцию Нескоромного в Брюсселе. Однако источники "Цензор.НЕТ" сообщают, что Нескоромный исчез сразу после посещения Офиса президента днем 20 января. Что произошло и как это понимать?

"Цензор.НЕТ" собрал все детали этого дела и дает оценку по сути предъявленных обвинений.

Итак, причина конфликта и беспрецедентный масштаб дискредитации СБУ становятся ясными из личности участников событий.

Андрей Наумов.

Родом из Днепра. Он делал карьеру в прокуратуре, но дослужился только до должности замначальника хозяйственного управления ГПУ, которое занимается не расследованиями, а обеспечением и закупками. Уволился в 2017-м, устроился директором госпредприятия в Чернобыльской зоне. Показательно, что Наумов не имел отношения к вопросам государственной безопасности, не был участником АТО. Однако глава СБУ Иван Баканов назначил его начальником управления в своем аппарате. А спустя всего год военной службы президент Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала!

СБУ также стало единственной силовой структурой страны, где управление внутренней безопасности получило статус самого высшего Главного управления – и все это благодаря неограниченному влиянию самого Наумова. Его называют "правой рукой", "кошельком" Баканова, а фактически он влияет на любое назначение с помощью позитивной или негативной характеристики, вмешивается и влияет на любое расследование куда сильней, чем влиял одиозный Демчина. Коммерческие интересы Наумова привели к множеству конфликтов с другими бизнесменами в погонах в СБУ и в целом наносят огромный ущерб СБУ.

Дмитрий Нескоромный.

Родом из Луганска. Мастер спорта по дзюдо. Кадровый СБУшник. Жена Нателла, по данным источников, – гражданка России, в РФ много родственников. Сделал карьеру в Главном управлении по борьбе с коррупцией (главк "К") благодаря поддержке его близкого друга Юрия Артюхова и экс-председателя Василия Грицака. В 2014-м Нескоромный отказался от командировки в зону АТО, распространял пророссийские взгляды на войну, но личные связи с Артюховым, который возглавил главк "К", позволили ему сохранить должность, несмотря на позорное для офицера СБУ поведение. Нескоромный стал широко известен как один из основных участников операции по задержанию "бриллиантовых прокуроров" из ближайшего окружения генпрокурора Виктора Шокина. В результате скандала был уволен начальник главка "К" Виктор Трепак.

В 2016-м после назначения в "К" Павла Демчины был снят с должности и Нескоромный – но не из-за прокуроров, а из-за контактов с оппозиционными политиками, включая Андрея Богдана. По требованию главы ОП Богдана Нескоромный был назначен заместителем главы СБУ в июле 2019-го, затем в ноябре 2019-го Богдан продвигает его на пост первого зампреда – начальника главка "К" – это, по сути, вторая должность в СБУ по своему статусу. Богдан надеялся сбить Баканова и заменить своим человеком. Характерно, что, даже став зампредом СБУ, Нескоромный уклонился от выезда на фронт. Нескоромный был очень занят – он начал выстраивать такую же систему "обилечивания" теневого бизнеса, которая раньше работала и при Демчине. Однако после увольнения Богдана Нескоромный 13 марта был снят с должности.

За прошедшее время он нашел возможность установить близкие контакты с другими влиятельными людьми в окружении Баканова – с влиятельнейшим советником главы СБУ Николаем Банчуком и с бизнесменом Денисом Киреевым. Киреев контактирует со свояком Баканова и официальным советником главы СБУ Александром Беляевым. Баканов до "Квартала" работал клерком в компании Беляева. Через Беляева и Киреева Нескоромный искал подходы к Баканову, чтобы вернуться на руководящую должность в СБУ. Одновременно Нескоромный выстроил прочные контакты с руководством Офиса президента. У него и его друга Расюка могло сложиться впечатление, что только Наумов является препятствием на пути к цели. Баканова самостоятельным руководителем в службе никто не считает.

Показательно, что самыми влиятельными людьми в СБУ, которые ради борьбы за власть готовы убивать и "топить" друг друга во время войны, при президенте Зеленском стали люди, которые к войне никакого отношения не имели и не имеют, а, наоборот, тесно связаны сотрудничеством с теневым бизнесом и "крышеванием" теневой экономики. Оба соперника имели тесные контакты с Офисом президента.

Любопытно, что сразу после задержания Расюка многие материалы по делу были "слиты" в интернет.

Теперь показываем хронику событий:

1. 27 июня Наумов подает рапорт, что за ним осуществляется слежка. Кто именно следил, непонятно, программа "Схемы" начала наблюдение позже, в конце августа. Вероятно, что Наумов действовал на упреждение, чтобы получить полномочия в рамках оперативного дела проверять подозрительных лиц близ своего дома и маршрутов передвижения. 7 июля по незаконной слежке за Наумовым было открыто досудебное расследование. Дело было фактовое, длительное время никаких подозреваемых по данному делу не было.

2. 9 ноября подполковник Евгений Рыбинский, замначальника Главного управления внутренней безопасности, пишет рапорт, что на Наумова готовится покушение. К преступлению, по мнению Рыбинского, причастны полковник СБУ Юрий Расюк и общественный активист из Харькова Игорь Кадькаленко. Забегая вперед, далее Кадькаленко в опубликованных материалах дела упоминается только один раз, далее следствие его не упоминает.

3. 3 декабря Расюк встретился с Олегом Поскотининым – так называют в материалах дела данного человека. Расюк показывает ему программу "Схемы" о жилье Наумова. Расюк озвучивает идею дать Наумову по голове. В тот же день Расюк встречается с Нескоромным и информирует его о контакте с Поскотининым. На аудиозаписи СБУ очевидно, что Нескоромный как минимум знал о подготовке нападения и никак не остановил Расюка, а проявил весьма заинтересованное участие.

4. Как становится ясно из материалов дела, Олег Поскотинин связан с еще одним фигурантом, который его и познакомил с Расюком. Это Юрий Свиридов. Недавно я писал о Свиридове как участнике бандитского нападения. 16 октября в Киеве Свиридов подрезал машину участника АТО Ивана Деева, перенесшего зверские пытки в российском плену. Свиридов с еще одним мужчиной выскочили из машины и избили Деева на улице средь бела дня, нанесли ему серьезные телесные повреждения. Оказалось, Свиридов имел ранее судимость и ведет богатый образ жизни при отсутствии вообще каких-либо публичных данных о нем.

От ответственности перед Деевым Свиридов уклоняется, скрывается от суда и следствия, причиненный ущерб здоровью Деева не возмещает, извинений не приносит, ведет себя нагло. Судя по материалам, Свиридов был знаком с полковником Расюком с 2015 года. Можно предположить, что именно он вначале говорил с Расюком, ему озвучили цифру в $50 тыс. за нападение на Наумова и он познакомил Расюка с Поскотининым. Вероятно, связанный с СБУ Свиридов мог "слить" информацию о контактах с Расюком людям Наумова. Поскотинин с самого начала выполнял, можно предположить, задачи Свиридова, который сотрудничал со следствием.

5. 19 декабря. Расюк встречается с Поскотининым, который приходит на встречу со скрытой видеозаписью. Расюк передает фотографии слежки за Наумовым возле его дома Поскотинину. Поскотинин обещает за $10 тыс. привезти бандитов из Белгорода (РФ), чтобы напасть на генерала Наумова возле магазина в его доме. Расюк: "Может, я зараз грешно скажу, мне, честно говоря, пох…й, что он сдохнет, скотина, мне не жалко, но мне надо, чтобы он полгода, бл…дь, дальше больницы нигде не выходил… С кастетом пускай там голову проломят. Мы с Юрой (Свиридовым) никаких дел не можем сделать нормальных для коллектива, в конце концов, этот же п…дарас меня нигде не пропускает, его и плюс моего там товарища, он знает кого (речь о том, что Наумов не пропускает назначения Расюка и Нескоромного).

6. 12 января Свиридов передает Поскотинину $1 тыс. для организации слежки за Наумовым.

7. СБУ начинает планировать операцию по имитации покушения на Наумова. Одновременно глава СБУ Баканов соглашается на встречу с Нескоромным, который, судя по этой встрече, ничего не подозревал.

8. 20 января, среда. Нескоромный посещает Офис президента Украины и сразу после этого скрывается от наружного наблюдения, скорее всего, он был предупрежден об операции против него именно в ОП. Это уже не первый случай, когда Офис президента срывает резонансные задержания и операции спецслужб, "сливая" данные. По данным источника "Цензор.НЕТ", Нескоромный зашел в ОП в 14.25, ушел в 16.10 20 января, с тех пор его местонахождение следствие установить не может. Он вышел и оторвался от наблюдения, очевидно, получив сигнал. Скорее всего, захват с поличным Нескоромного остановила именно утечка из ОП.

9. 22 января Расюк задержан на встрече со Свиридовым и Поскотининым. Расюк хотел вообще не встречаться, поскольку его предупредил Нескоромный об утечке информации. Однако Расюк не мог сразу залечь на дно – ему надо было объясняться с нанятыми им людьми. И заплатить обещанные $4 тыс. за якобы проведенную разведку. Расюк привез $4 тыс., и его взяли с поличным на передаче. На фотографии с места задержания стоят спиной Свиридов и Поскотинин. Нескоромного на встрече не было, он не был задержан, вопреки слухам. Он продолжает прятаться.

10. Полковник Расюк получил подозрение и предложение сотрудничать со следствием. По данным источников "Цензор.НЕТ", Расюк сотрудничать согласился, дает показания. Поэтому он не делает никаких заявлений. 23 января выписано подозрение Нескоромному. Однако сразу после посещения ОП Нескоромный залег на дно. По данным источников "Цензор.НЕТ", нет признаков того, что Нескоромный покинул Украину. Но обнаружить местонахождения полковника его бывшие коллеги пока не могут. Telegram-канал от имени Нескоромного обещает пресс-конференцию с ним из Брюсселя 2 февраля. Хотя никаких фактов, подтверждающих выезд в Европу Нескоромного пока нет.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

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