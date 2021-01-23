СБУ отрицает информацию о побеге Нескоромного в наручниках

Информация о том, что подозреваемый в заказе убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный сбежал в наручниках с места преступления, не соответствуют действительности, сказал начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич.

Расюка задержали по подозрению в организации и подготовке убийства Наумова Фото: censor.net

Служба безопасности Украины отрицает информацию о розыске бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Об этом на брифинге сказал начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Представитель СБУ подтвердил, что вчера задержали полковника СБУ Андрея Расюка по подозрению в организации и подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова.

Ведомство отрицает, что задержан еще один подозреваемый – экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный.

"Не соответствует действительности информация, что якобы кто-то сбежал в наручниках с места преступления", – отметил Булич.

Представитель Офиса генпрокурора Украины Андрей Лысокобылка заявил, что подозреваемому Расюку инкриминируют подготовку покушения на сотрудника правоохранительного органа.

"В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное заключение", – добавил он.