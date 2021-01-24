СБУ жестко "пришвартовала" чуть зарвавшихся коллег. Оперативника Расюка задержали, отставника Нескоромного объявили в розыск

Фиктивный беглец...

Очередная феерическая история. Разумеется, с традиционно большим потенциалом для конспирологических фантазий. Мрачная на первый взгляд. Ну, если не обращать внимание на скучные детали. А кто сейчас у нас обращает внимание на правдоподобие, мотивацию, реальные обстоятельства и те самые детали? Зачем? Черное и белое же. Свой/чужой. Главное – побольше лжи и побольше ресурсов для ее количественного "разгона"...

Суть проста. СБУ жестко "пришвартовала" чуть зарвавшихся коллег – действующих и отставных сотрудников СБУ же. Оперативника Расюка задержали. Отставника Нескоромного объявили в розыск. И хотя стандартная операция "по протоколированию умыслов" того же Нескоромного велась достаточно длительное время, спекулятивные медийные оценки расставлены сразу: "Кристально честного и неподкупного полковника хотят упаковать коррумпированные сотрудники СБУ, чтобы замять его могучие разоблачения". Ага, точно. Всегда так.

Классическая решальческая репутация Нескоромного отлично известна, но стоит такого субъекта взять в оборот, он сразу же превращается в исполинского борца за правду и антикоррупцию...

В реальном мире все чуть иначе. Итак, Нескоромный – обиженный автор очередного скандала. Вернее, очередной обиженный... медиабренд. Потому что его Telegram и прочие соцсети ведет другой отставленный человек.

Так вот, история стара как мир. Серейший и хамовитый вчерашний кардинал – Андрей Иосифович Богдан – в 2019 году искренне считал, что лично он пришел навечно и потому нужно быстро укрепиться. Получить доступы к компроматам и потокам. И уплотнить бизнес-пространство. А для этого нужны "факты" – результаты проверок для шантажных дел на фирмачей. И возможность проводить оперативно-следственные, прежде всего негласные [действия].

Исходя именно из этих частно-корыстных интересов, Богдан и сделал осенью 2019-го Нескоромного первым замом главы СБУ, подчинив ему самое вкусное – "кашников" и ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. И вся эта накопительная шантажная "малина" продолжалась до марта 2020 года, пока Нескоромного, по которому отлично отработала внутренняя служба безопасности, неожиданно попросили на выход с вещами. А вместе с ним попросили и главного архитектора коррупционной паутины Богдана.

Казалось бы, точка. Но нет же. Богдан, закусив удила и проглотив детскую обиду, ищет сейчас любой повод, чтобы напомнить о себе. А Нескоромный, во-первых, искренне не понимает, как ему жить без работы в управлении, позволявшем "доить" бизнесы. И во-вторых, как убрать черную метку в ВБ СБУ, чтобы его оставили в покое.

Так в итоге и появился радикальный план по Наумову (главе той самой ВБ). После провала которого тут же сработал стандартный пропагандистский сценарий – кто всегда громче всех кричит: "Держи вора"? Выводы? Почти никаких. Банальная многомесячная спецработа завершена. Банальные криминальные претензии к Нескоромному высказаны. Дальше – только следствие...

Источник: Михаил Подоляк / Facebook

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