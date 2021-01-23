Суд арестовал сотрудника спецподразделения "Альфа" Расюка по делу о подготовке убийства генерала СБУ Наумова

Сотрудника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка, подозреваемого в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова, отправили под стражу на 60 дней без возможности внесения залога, рассказали в пресс-службе СБУ.

Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства Наумова 22 января Фото: censor.net

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для сотрудника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка, подозреваемого в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова. О приговоре рассказала пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде" 23 января.

"Только что Шевченковским районным судом была избрана мера пресечения задержанному работнику антитеррористического центра СБУ, подозреваемому в подготовке к убийству руководителя одного из подразделений СБУ", – сообщила служба.

По решению суда 23 января Расюка отправили под стражу на 60 дней без возможности внесения залога.