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В Раде хотят заслушать отчет Баканова в связи с покушением на сотрудника СБУ

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова хотят заслушать в рамках парламентского контроля относительно скандала с задержанием сотрудника СБУ и подозрением в подготовке покушения на другого представителя спецслужбы.

В "Слуге народа" заявили, что ждут пресс-конференцию главы СБУ
В "Слуге народа" заявили, что ждут пресс-конференцию главы СБУ
Фото: depositphotos.com

Правоохранительный комитет Верховной Рады Украины и комитет по вопросам нацбезопасности хотят заслушать отчет руководства Службы безопасности Украины, в том числе главы СБУ Ивана Баканова, относительно резонансных задержаний сотрудников спецслужбы. Об этом 26 января LB.ua сообщила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По ее словам, Баканова хотят заслушать в рамках парламентского контроля относительно скандала с задержанием сотрудника СБУ и подозрением в подготовке покушения на другого представителя спецслужбы.

Верещук также заявила, что депутаты ждут пресс-конференцию главы СБУ по этому вопросу.

"Будем определяться с датой такого слушания. Сейчас она еще не определена. Хотя пресс-конференцию мы ожидаем в ближайшие дни. У нас эти недели пленарные, поэтому собрать комитет можно будет оперативно", – добавила Верещук.

Депутат подчеркнула, что на заседании фракции 25 января при участии президента Украины Владимира Зеленского этот вопрос не рассматривали, однако депутаты – члены комитета "намерены пригласить коллег-депутатов, например, из правоохранительного комитета на общее слушание".

22 января главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что по подозрению в подготовке убийства главы управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова задержали полковника СБУ Андрея Расюка. Собеседники "Украинской правды" подтвердили его информацию. По данным Бутусова, в заказе убийства подозревают Нескоромного. Наумова он называет другом и "правой рукой" главы СБУ Ивана Баканова.

Начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич 23 января подтвердил, что задержали полковника СБУ Андрея Расюка по подозрению в организации и подготовке убийства Наумова.

По данным ZN.UA, в СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова из-за должности.

Теги: СБУ, Украина, Ирина Верещук, правоохранители, задержание, безопасность
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