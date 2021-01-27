СБУ опубликовала доказательства причастности экс-замглавы спецслужбы к заказному убийству

Служба безопасности Украины разыскивает бывшего первого зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного как подозреваемого, ему хотят вручить ходатайство об избрании меры пресечения.

Бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному сообщили о подозрении в организации убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом 27 января сообщила пресс-служба СБУ.



Нескоромному инкриминируют ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Главное следственное управление СБУ установило, что Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при Службе безопасности Юрием Расюком решили лишить жизни Наумова. СБУ опубликовала видео, фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц. Во время разговоров они, по данным СБУ, обсуждали организацию убийства, исполнителей и другие детали.

"Основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ", – отметили в сообщении.

По версии следствия, Расюк в течение октября 2020-го – января 2021 года подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансированием и организовал слежку за Наумовым.

"Несмотря на принятые фигурантами меры конспирации, сотрудники СБУ задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства", – отметили в спецслужбе.

Расюка правоохранители задержали 22 января во время очередной передачи части денег, предназначенных для исполнителя убийства, 23 января Шевченковский районный суд Киева его арестовал. По данным СБУ, во время обыска у Расюка обнаружили арсенал оружия, часть которого не была зарегистрирована.

Фото: ssu.gov.ua

Местопребывание Нескоромного устанавливается, его хотят допросить и вручить ему ходатайство об избрании меры пресечения.

В аудиозаписи, опубликованной СБУ 27 января в YouTube, человек с голосом Расюка говорит неизвестному: "Есть чел, которого надо на полгода в больницу". Он обещает показать, где человек живет и его машину.

Из разговора следует, что исполнителями заказа должны были стать двое мужчин.

ВИДЕО

Аудио: Служба безпеки України / YouTube

СБУ опубликовала в YouTube аудиозапись встречи Нескоромного и Расюка, которая состоялась 21 января. Они обсуждают благодарность за какие-то услуги. Нескоромные говорит: "Я думал десятку им дать. Хватит?", его собеседник отвечает, что не хватит.

"Они говоря, как получится, так и намолотят. Ты ж там шо это самое. Я тогда намекнул. Ну там, говорю, если что, однокомнатную в самом конце Троещины квартиру", – говорит Расюк.

Собеседники договорились о "тридцатке".

22 января главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что по подозрению в подготовке убийства главы управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова задержали полковника СБУ Андрея Расюка. Собеседники "Украинской правды" подтвердили его информацию. По данным Бутусова, в заказе убийства подозревают бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Наумова журналист называет другом и "правой рукой" Баканова.

Начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич 23 января подтвердил, что Расюка задержали по подозрению в организации и подготовке убийства Наумова.

По данным ZN.UA, в СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова из-за должности.