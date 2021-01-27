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ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ опубликовала доказательства причастности экс-замглавы спецслужбы к заказному убийству

Служба безопасности Украины разыскивает бывшего первого зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного как подозреваемого, ему хотят вручить ходатайство об избрании меры пресечения.

 
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СБУ опубликовала доказательства причастности экс-замглавы спецслужбы к заказному убийству / ГОРДОН

Фото: Служба безпеки України / Facebook

Бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному сообщили о подозрении в  организации убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом 27 января сообщила пресс-служба СБУ.

Нескоромному инкриминируют ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

Главное следственное управление СБУ установило, что Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при Службе безопасности Юрием Расюком решили лишить жизни Наумова. СБУ опубликовала видео, фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц. Во время разговоров они, по данным СБУ, обсуждали организацию убийства, исполнителей и другие детали.

"Основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ", – отметили в сообщении.

По версии следствия, Расюк в течение октября 2020-го – января 2021 года подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансированием и организовал слежку за Наумовым.

"Несмотря на принятые фигурантами меры конспирации, сотрудники СБУ задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства", – отметили в спецслужбе. 

Расюка правоохранители задержали 22 января во время очередной передачи части денег, предназначенных для исполнителя убийства, 23 января Шевченковский районный суд Киева его арестовал. По данным СБУ, во время обыска у Расюка обнаружили арсенал оружия, часть которого не была зарегистрирована. 

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Местопребывание Нескоромного устанавливается, его хотят допросить и вручить ему ходатайство об избрании меры пресечения.

В аудиозаписи, опубликованной СБУ 27 января в YouTube, человек с голосом Расюка говорит неизвестному: "Есть чел, которого  надо на полгода в больницу". Он обещает показать, где человек живет и его машину.

Из разговора следует, что исполнителями заказа должны были стать двое мужчин.

ВИДЕО
Аудио: Служба безпеки України / YouTube

СБУ опубликовала в YouTube аудиозапись встречи Нескоромного и Расюка, которая состоялась 21 января. Они обсуждают благодарность за какие-то услуги. Нескоромные говорит: "Я думал десятку им дать. Хватит?", его собеседник отвечает, что не хватит.

"Они говоря, как получится, так и намолотят. Ты ж там шо это самое. Я тогда намекнул. Ну там, говорю, если что, однокомнатную в самом конце Троещины квартиру", – говорит Расюк.

Собеседники договорились о "тридцатке".

22 января главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что по подозрению в подготовке убийства главы управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова задержали полковника СБУ Андрея Расюка. Собеседники "Украинской правды" подтвердили его информацию. По данным Бутусова, в заказе убийства подозревают бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Наумова журналист называет другом и "правой рукой" Баканова.

Начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич 23 января подтвердил, что Расюка задержали по подозрению в организации и подготовке убийства Наумова.

По данным ZN.UA, в СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова из-за должности.

Теги: СБУ, убийство, видео, преступление, спецслужбы, аудио, Дмитрий Нескоромный, Служба безопасности Украины, Андрей Наумов, Юрий Расюк
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