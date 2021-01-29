Бутусов: Расюк пошел на сделку со следствием и даст показания для полного разоблачения своего друга Нескоромного

По информации журналиста Юрия Бутусова, полковник СБУ Юрий Расюк заявил в суде, что экс-замглавы ведомства Дмитрий Нескоромный был заказчиком убийства, которое они готовили.

Полковник СБУ Расюк даст показания против бывшего коллеги, с которым они, по данным следствия, готовили убийство третьего сотрудника ведомства Фото: depositphotos.com

Полковник СБУ Юрий Расюк пошел на соглашение со следствием и даст показания против экс-замглавы ведомства Дмитрия Нескоромного. Об этом сообщает главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на источник, бывший на закрытом заседании суда.

По данным журналиста, Расюк, который, по версии следствия, участвовал в организации покушения на начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова вместе с Нескоромным, заявил, что Нескоромный был не только организатором, но и заказчиком покушения.

"Расюк заявил, что пошел на соглашение со следствием и даст показания для полного разоблачения своего друга Нескоромного. Расюк рассказал о деталях суперскандального дела и подтвердил выдвинутые против него подозрения", – написал Бутусов.

Также, по его информации, показания дал свидетель в деле Олег Поскотинин, которому Расюк якобы предложил стать исполнителем покушения.

Кроме того, Бутусов утверждает, что Нескоромный якобы рассматривался как кандидат на пост главы СБУ и лично контактировал с президентом Владимиром Зеленским. 20 января, по данным журналиста, Нескоромный посетил Офис президента, после чего скрылся от наружного наблюдения СБУ.

Он также отметил, что неизвестные, имеющие доступ к материалам следствия, "выбросили в СМИ" документы расследования, включая прослушку разговоров Нескоромного и Расюка, а также запись, где полковник СБУ говорит с кем-то из Москвы о том, что каждый год смотрит новогодние поздравления президента РФ Владимира Путина.

Местонахождение Нескоромного на данный момент неизвестно. СБУ разыскивает его.

Расюка правоохранители задержали 22 января во время очередной передачи части денег, предназначенных для исполнителя убийства, 23 января Шевченковский районный суд Киева его арестовал без возможности внесения залога. По данным СБУ, во время обыска у Расюка обнаружили арсенал оружия, часть которого не была зарегистрирована.

Первым о подготовке покушения на Наумова сообщил Бутусов. Ссылаясь на свои источники, он рассказал, что 22 января в Киеве по этому делу задержали полковника СБУ Юрия Расюка. Собеседники "Украинской правды" подтвердили его информацию. Журналист назвал Наумова другом и "правой рукой" главы СБУ Ивана Баканова и рассказал, что в заказе убийства подозревают бывшего первого заместителя главы СБУ Нескоромного (президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность в ноябре 2019 года, а уволил в марте 2020-го).

23 января СБУ подтвердила информацию о предотвращении убийства своего сотрудника. В ведомстве рассказали, что за совершение преступления организатор предложил $50 тыс.

По данным ZN.UA, в СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова из-за должности.