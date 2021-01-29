После новостей о том, что творится в СБУ, последнее ощущение, которое испытываешь, – это защищенность и стабильность

"Почти закончилась эта неделя, ее можно назвать неделей стабильности", – начал пятничное видеообращение президент. В который раз приходится убедиться, что смысл, который вкладывают в слова Владимир Зеленский и замечательные ребята, помогающие ему осуществлять коммуникацию со страной, сильно отличается от общепринятых словарных значений.

Бог с ним, с проваленным голосованием по кандидатуре Юрия Витренко на пост министра энергетики. Недобор голосов монобольшинством вопреки пожеланиям самого Зеленского – явление действительно с некоторых пор вполне даже стабильное. Внутрифракционные разборки по поводу дальнейшего пребывания среди "слуг" Александра Дубинского, оказавшегося под американскими санкциями, тоже не показались президенту чем-то значительным, что добавило бы тревожных ноток его речи. Ну, санкции, ну, разборки. Стабильность!

Однако именно на протяжении последних семи дней произошли события, которые никак к заурядным не отнесешь и от которых становится по-настоящему дурно. Шесть дней назад был задержан полковник СБУ Юрий Расюк. Сотрудник "Альфы", он выступал участником операции по покушению на заместителя главы СБУ, бригадного генерала Андрея Наумова. А заказчиком якобы выступал другой заместитель главы СБУ, недавний и уже бывший, полковник Дмитрий Нескоромный.

На этой же неделе появились и подробности этого дикого дела. Например, заказ должны были осуществить братки, завезенные из Белгорода. А уже сегодня, одновременно с роликом президента, в СМИ появились записи, на которых Нескоромный в разговоре с собеседником из России выражает восхищение президентом страны-агрессора: "Красавчик, сила!" – и сокрушается, что впервые в жизни не смог посмотреть путинское поздравление с Новым годом. Сам высокопоставленный руководитель СБУ, сейчас выведенный за штат, за все время войны ни разу не был в АТО, будто бы славится пророссийскими взглядами, а его жена – гражданка России, регулярно посещающая эту страну, и это ни для кого не было секретом и поводом для каких-то действий.

Наверное, надо напомнить, это выпадает из сознания, что СБУ расшифровывается как "Служба безопасности Украины", а Украина уже седьмой год ведет войну. После новостей о том, что творится в этом "правоохранительном органе специального назначения, обеспечивающем государственную безопасность Украины" и подчиненном, кстати, президенту Украины, последнее ощущение, которое испытываешь, – это защищенность и стабильность.

На этой же неделе принят закон, лишающий СБУ возможности заниматься экономическими преступлениями, Дмитрий Нескоромный как раз руководил печально известным управлением "К", где в принципе не работают бедные люди. Якобы и конфликт с Наумовым, ставленником Ивана Баканова, у него вышел совсем не из-за разности взглядов на ценности патриотизма, а в результате борьбы за доступ к сладким возможностям. "Кашником" был и приснопамятный миллионер Сергей Семочко, которого потом долго не могли выкурить с поста заместителя главы Службы внешней разведки.

Но к тому, что службисты – люди корыстливые, мы как-то привыкли, хоть и к большому сожалению, а вот что кумиром у них Владимир Путин – никак. И то, что такое в принципе возможно, несмотря на все, что произошло с 2014 года, убивает веру в жизнеспособность государства, не только не способного бороться с этими раковыми клетками в своем теле, а едва не только из таких клеток и состоящего. Тотальное предательство СБУ, армии, флота и милиции, случившееся в Крыму, совсем не выглядит случайной патологией.

Нескоромный избежал задержания, причем – вот странность – скрывшись сразу после посещения президентского офиса, и сейчас кошмарит преследователей обещаниями вот-вот дать пресс-конференцию в Брюсселе с сенсационными разоблачениями. Хотя куда вероятнее, что сидит он нынче где-то на ведомственной даче ФСБ в Подмосковье.

А так-то в остальном да, у нас была неделя стабильности. Президенту понравилось.

Источник: "Слово и дело"

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