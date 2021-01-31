В крупных городах РФ сообщили о сбоях в работе мобильного интернета

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, где сегодня проходят акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, начались проблемы с мобильным интернетом. По данным "МБХ Медиа", наиболее серьезные сложности испытывают абоненты МТС.

В работе мобильного интернета в крупных городах России, где 31 января проходят массовые акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, произошли сбои. Об этом сообщает "МБХ Медиа".

По информации издания, наиболее серьезные проблемы испытывают абоненты МТС, сбои зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Орле.

Пользователи "Билайна" сообщили о проблемах со связью минимум в 17 городах РФ, среди них: Ростов-на-Дону, Краснодар, Смоленск. Абоненты "Мегафона" пожаловались на сбои в Екатеринбурге.

На 31 января по всей России анонсированы новые акции протеста в поддержку Навального. Ожидается, что они пройдут в 60 городах. "Гордон" ведет онлайн-репортаж.

Предыдущие акции прошли 23 января. В штабе Навального заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции прошли после того, как 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.