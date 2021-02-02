Российский писатель, публицист.
Важно понимать вещи правильно.
Когда опозорившемуся мудаку прилюдно говорят, что он опозорившийся мудак, – это либеральный террор.
Когда детины в масках избивают на улицах мирных граждан (или врываются к ним в квартиры и переворачивают все вверх дном), а потом волокут в застенки – это правопорядок и торжество закона.
Когда убийцы сажают человека, которого они пытались убить, а он выжил, – это Россия, на которую с надеждой смотрит весь мир.
Когда на суд приходят иностранные дипломаты – это циничное вмешательство в наши внутренние дела.
Ну, и далее по списку: война – это мир, правда – это ложь…
Мы приехали. Просьба освободить вагоны – или всем оставаться на своих местах.
Источник: Виктор Шендерович / Facebook
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