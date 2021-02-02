Важно понимать вещи правильно.

Когда опозорившемуся мудаку прилюдно говорят, что он опозорившийся мудак, – это либеральный террор.

Когда детины в масках избивают на улицах мирных граждан (или врываются к ним в квартиры и переворачивают все вверх дном), а потом волокут в застенки – это правопорядок и торжество закона.

Когда убийцы сажают человека, которого они пытались убить, а он выжил, – это Россия, на которую с надеждой смотрит весь мир.

Когда на суд приходят иностранные дипломаты – это циничное вмешательство в наши внутренние дела.

Ну, и далее по списку: война – это мир, правда – это ложь…

Мы приехали. Просьба освободить вагоны – или всем оставаться на своих местах.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

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