Пограничная служба Азербайджана заявила об обстреле со стороны Армении. В Ереване эту информацию опровергли

В госпогранслужбе Азербайджана утверждают, что дислоцированные в районе Нагорного Карабаха армянские военные 20 раз нарушили режим прекращение огня. В минобороны Армении заявили, что это "абсолютная ложь".

Госпогранслужба Азербайджана заявила, что утром 2 февраля армянские военные обстреляли их пограничный пункт в районе Нагорного Карабаха. Ведомство проинформировало об этом на своем сайте.

"2 февраля около 5.00 вооруженные силы Армении, дислоцированные вблизи оккупированного села Ашагы Аскипара Газахского района, 20 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из пулеметов территорию в направлении погранично-боевого пункта Государственной погранслужбы Азербайджана", – говорится в сообщении.

Инцидент госпогранслужба Азербайджана считает продолжением провокаций.

В комментарии ТАСС в пресс-службе минобороны Армении назвали заявление госпогранслужбы Азербайджана "абсолютной ложью".

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникали вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.