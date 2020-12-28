Азербайджан заявил о нападении армянской группировки в Нагорном Карабахе

Отряд армянских вооруженных сил напал на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района, сообщило министерство обороны Азербайджана.



Министерство обороны Азербайджана заявило 28 декабря о нападении "незаконной армянской вооруженной группировки" на азербайджанских военных в направлении села Агдам Ходжавендского района в Нагорном Карабахе. Инцидент произошел 27 декабря.

"Оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района", – заявили в Баку.

По информации ведомства, в результате нападения один военный погиб, а другого ранили. Пострадавшего эвакуировали в больницу, его жизни ничто не угрожает.

Азербайджанские военные ликвидировали шестерых нападавших, добавили в минобороны.

"Если подобный случай повторится, азербайджанская армия примет решительные меры", – предупредила азербайджанская сторона.

Армянская сторона пока не комментировала информацию о нападении на азербайджанских солдат в указанном районе.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих.