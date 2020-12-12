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Армения заявила, что Азербайджан начал новое наступление в Нагорном Карабахе

В минобороны Армении утверждают, что азербайджанские военные наступают в направлении населенных пунктов Беюк Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе.

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В Азербайджане пока не комментировали информацию о возобновлении боевых действий в Карабахе
В Азербайджане пока не комментировали информацию о возобновлении боевых действий в Карабахе
Фото: EPA

Азербайджанские военные 12 декабря возобновили наступление в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Армении.

"12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Беюк Таглар – Хцаберд", – подчеркнули в ведомстве.

На сайте министерства обороны Азербайджана комментариев о возобновлении наступления в Нагорном Карабахе на момент публикации новости не было.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели и в Армении. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредник) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих.

11 декабря парламент Азербайджана отменил действие военного положения в стране.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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