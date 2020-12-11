Парламент Азербайджана отменил военное положение и проголосовал за "День победы" в войне за Нагорный Карабах

Азербайджанский парламент сегодня утвердил указ президента Ильхама Алиева от 7 декабря 2020 года "Об отмене военного положения". Депутаты проголосовали также в первом чтении за введение "Дня победы" в карабахской войне 8 ноября.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на заседании в пятницу, 11 декабря, принял указ президента страны Ильхама Алиева об отмене действующего военного положения.

Этот режим действовал в стране с 28 сентября. В некоторых городах и районах страны ввели комендантский час с 21.00 до 6.00.

"Утвердить указ президента Азербайджанской Республики от 7 декабря 2020 года № 1201 "Об отмене военного положения". Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания", – сказано в тексте решения Меджлиса.

Азербайджанские депутаты проголосовали в первом чтении изменения в Трудовой кодекс. В соответствии с ними, вводится "День победы" 8 ноября (день, предшествующий признанию "властей" Нагорного Карабаха утраты контроля над городом Шуша).

Учрежденный в Азербайджане "День победы", который на основании указа президента Ильхама Алиева ежегодно будет отмечаться в честь победы в карабахской войне, будет считаться нерабочим, уточняет агентство "Интерфакс-Азербайджан" 11 декабря.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели и в Армении. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.