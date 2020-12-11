Парламент Азербайджана отменил военное положение и проголосовал за "День победы" в войне за Нагорный Карабах

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на заседании в пятницу, 11 декабря, принял указ президента страны Ильхама Алиева об отмене действующего военного положения.
Этот режим действовал в стране с 28 сентября. В некоторых городах и районах страны ввели комендантский час с 21.00 до 6.00.
"Утвердить указ президента Азербайджанской Республики от 7 декабря 2020 года № 1201 "Об отмене военного положения". Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания", – сказано в тексте решения Меджлиса.
Азербайджанские депутаты проголосовали в первом чтении изменения в Трудовой кодекс. В соответствии с ними, вводится "День победы" 8 ноября (день, предшествующий признанию "властей" Нагорного Карабаха утраты контроля над городом Шуша).
Учрежденный в Азербайджане "День победы", который на основании указа президента Ильхама Алиева ежегодно будет отмечаться в честь победы в карабахской войне, будет считаться нерабочим, уточняет агентство "Интерфакс-Азербайджан" 11 декабря.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.
Военное положение ввели и в Армении. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредник) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев.
Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
5 декабря стало известно о договоренностях Армении и Азербайджана по обмену пленнымив формате "всех на всех". О каком количестве пленных идет речь, пока не известно.
По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих.
Выступая на военном параде в честь победы в войне в Нагорном Карабахе, Алиев заявил, что власти Армении изгнали 100 тыс. азербайджанцев с их земель, и обвинил Ереван в ведении агрессивной политики с 80-х годов прошлого века.