Азербайджан объяснил возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе

12 декабря в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, несмотря на заключенное месяцем ранее соглашение о прекращении войны. В Азербайджане объяснили, что они вынуждены были провести антитеррористическую операцию из-за армянских военных, которые остались в зоне конфликта и совершали "акции саботажа против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих".

Возобновившиеся боевые действия в Нагорном Карабахе Азербайджан объяснил проведением антитеррористической операции. Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности Азербайджана.

12 декабря в минобороны Армении заявили о возобновлении наступления азербайджанскими военными в направлении населенных пунктов Беюк Таглар – Хцаберд.

Азербайджан объяснил это "провокационными действиями Еревана на освобожденных территориях Нагорного Карабаха", однако не уточнил, что именно произошло.

Теперь же в минобороны Азербайджана дали пояснение. В ведомстве заявили, что после официальное завершения боевых действий в Карабахе часть вооруженных сил Армении оставалась в лесной зоне в северо-западной части поселка Гадрут. Армянские СМИ писали, что эти военные якобы заблудились в лесу – тогда Азербайджан обратился к российским миротворцам, чтоб те помогли вывести военных.

"Азербайджанская сторона обеспечила все условия для вывода вышеуказанных армянских вооруженных формирований с территории. Военнослужащие российских миротворческих сил, прибывшие на эту территорию в тяжелых погодных условиях, с помощью громкоговорителей обратились к армянским вооруженным формированиям, находившимся в лесистой местности, и заявили о принятии необходимых мер для их эвакуации", – говорится в сообщении.

Однако, как утверждает министерство, армянские военные не покинули территорию, вместо этого они начали совершать "террористические акты и акции саботажа против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих". В частности, Азербайджан заявляет, что 26 ноября эти армянские военные напали напали на азербайджанских солдат в селе Сур, трое из них погибли, двое получили ранения.

Нападение армянских солдат повторилось 8 декабря – тогда вблизи поселка Гадрут погиб один военнослужащий Азербайджана и был тяжело ранен сотрудник компании Azercell, который устанавливал оборудование связи, сообщили в министерстве.

Из-за этих инцидентов Азербайджан решил провести антитеррористическую операцию.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели и в Армении. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредник) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих.

11 декабря парламент Азербайджана отменил действие военного положения в стране.