ГОРДОН
 
 
МИР

Азербайджан объяснил возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе

12 декабря в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, несмотря на заключенное месяцем ранее соглашение о прекращении войны. В Азербайджане объяснили, что они вынуждены были провести антитеррористическую операцию из-за армянских военных, которые остались в зоне конфликта и совершали "акции саботажа против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
10 ноября было объявлено о прекращении войны в Нагорном Карабахе
10 ноября было объявлено о прекращении войны в Нагорном Карабахе
Фото: EPA

Возобновившиеся боевые действия в Нагорном Карабахе Азербайджан объяснил проведением антитеррористической операции. Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности Азербайджана.

12 декабря в минобороны Армении заявили о возобновлении наступления азербайджанскими военными в направлении населенных пунктов Беюк Таглар – Хцаберд. 

Азербайджан объяснил это "провокационными действиями Еревана на освобожденных территориях Нагорного Карабаха", однако не уточнил, что именно произошло.

Теперь же в минобороны Азербайджана дали пояснение. В ведомстве заявили, что после официальное завершения боевых действий в Карабахе часть вооруженных сил Армении оставалась в лесной зоне в северо-западной части поселка Гадрут. Армянские СМИ писали, что эти военные якобы заблудились в лесу – тогда Азербайджан обратился к российским миротворцам, чтоб те помогли вывести военных.

"Азербайджанская сторона обеспечила все условия для вывода вышеуказанных армянских вооруженных формирований с территории. Военнослужащие российских миротворческих сил, прибывшие на эту территорию в тяжелых погодных условиях, с помощью громкоговорителей обратились к армянским вооруженным формированиям, находившимся в лесистой местности, и заявили о принятии необходимых мер для их эвакуации", – говорится в сообщении.

Однако, как утверждает министерство, армянские военные не покинули территорию, вместо этого они начали совершать "террористические акты и акции саботажа против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих". В частности, Азербайджан заявляет, что 26 ноября эти армянские военные напали напали на азербайджанских солдат в селе Сур, трое из них погибли, двое получили ранения.

Нападение армянских солдат повторилось 8 декабря – тогда вблизи поселка Гадрут погиб один военнослужащий Азербайджана и был тяжело ранен сотрудник компании Azercell, который устанавливал оборудование связи, сообщили в министерстве.

Из-за этих инцидентов Азербайджан решил провести  антитеррористическую операцию.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели и в Армении. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредник) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих.

11 декабря парламент Азербайджана отменил действие военного положения в стране.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
  Санина: Уколы – ок, если они аккуратные и помогают избавиться от явных морщин
  Санина: Уколы – ок, если они аккуратные и помогают избавиться от явных морщин
  "Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
  "Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
Гайтана в белой блузке и черном корсете сыграла в шахматы
Гайтана в белой блузке и черном корсете сыграла в шахматы
Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы
Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы
Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску
Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
Принц Гарри удивил участников онлайн-конференции, неожиданно подключившись к разговору. Видео
Принц Гарри удивил участников онлайн-конференции, неожиданно подключившись к разговору. Видео
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
  "Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью
  "Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью
Никитюк в мини показала вид сзади
Никитюк в мини показала вид сзади
"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"
"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
  "Очень простой и быстрый рецепт". Как приготовить маковые панкейки с малиной от победительницы "МастерШеф" Глинской
  "Очень простой и быстрый рецепт". Как приготовить маковые панкейки с малиной от победительницы "МастерШеф" Глинской
Звезда "Пятого элемента" найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе
Звезда "Пятого элемента" найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день". Кошевой опубликовал трогательный пост о покойном отце
"Жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день". Кошевой опубликовал трогательный пост о покойном отце
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фриттату
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фриттату
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
"Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
"Красивая и счастливая", "Шикарный образ". Мейхер восхитила поклонников дефиле в платье с оголенной спиной
"Красивая и счастливая", "Шикарный образ". Мейхер восхитила поклонников дефиле в платье с оголенной спиной
  "Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей". Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой
"Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей". Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой
Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Депп СМИ
Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Депп – СМИ
Никитюк в мини показала вид сзади
Никитюк в мини показала вид сзади
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS