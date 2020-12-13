Президент Армении потребовал созвать заседание парламента из-за нового наступления в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана захватили село Хин-Тагер в Гадрутском районе Нагорного Карабаха и выдвинулись в сторону села Хцаберд, заявил президент Армении Армен Саркисян.

Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости созыва внеочередного заседания парламента для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Призыв Саркисяна публикует его пресс-служба 13 декабря.

Такое решение глава Армении принял после того, как в минобороны страны заявили о возобновлении наступления азербайджанскими военными в направлении населенных пунктов Беюк Таглар – Хцаберд.

Азербайджан объяснил это "провокационными действиями Еревана на освобожденных территориях Нагорного Карабаха" и нарушением режима прекращения огня.

"12 декабря ВС Азербайджана, нарушив объявленный 9 ноября режим прекращения огня, захватили село Хин-Тагер в Гадрутском районе Арцаха и выдвинулись в сторону села Хцаберд того же района […] Президент обращается к национальному собранию срочно провести внеочередное заседание (парламента), на котором будут обсуждены причины создавшейся в Гадрутском районе ситуации и пути ее разрешения", – говорится в заявлении президента.

Глава Армении попросил минобороны и министерство иностранных дел страны довести до общественности информацию о ситуации в Нагорном Карабахе, действиях армянской стороны по защите населенных пунктов и эффективному соблюдению режима прекращения огня.

Он добавил, что правительство до сих пор не представило "должным образом обстановку и действия", предпринятые Ереваном.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели и в Армении. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредник) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих.

11 декабря парламент Азербайджана отменил действие военного положения в стране.