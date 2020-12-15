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Азербайджан и Армения обменялись военнопленными

Ночью 15 декабря Армения и Азербайджан провели обмен пленными, которые были захвачены в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

10 ноября представители Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении войны в Карабахе
10 ноября представители Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении войны в Карабахе
Фото: EPA

При посредничестве российских миротворцев 15 декабря Азербайджан и Армения обменялись военнопленными, сообщило "Радио Азатутюн".

По информации вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, из Азербайджана в Армению вернулись 44 пленных. Речь идет о людях, факт пленения которых был подтвержден Красным Крестом и Азербайджаном.

По информации командующего миротворцами РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, Азербайджану возвращены 12 военнопленных. Об этом сообщает ТАСС.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В минобороны Армении 12 декабря заявили о возобновлении наступления азербайджанскими военными в направлении населенных пунктов Беюк Таглар – Хцаберд. Азербайджан объяснил это "провокационными действиями Еревана на освобожденных территориях Нагорного Карабаха", однако не уточнил, что именно произошло.

13 декабря в минобороны Азербайджана пояснили ситуацию. Часть вооруженных сил Армении, по данным ведомства, осталась в лесной зоне поселка Гадрут, военные начали совершать "террористические акты и акции саботажа против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих".

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих. 

Россия разместила штаб "миротворческих сил" в Степанакерте. По информации на 16 ноября, РФ отправила в Нагорный Карабах 140 самолетов со своими "миротворцами".

Теги: военные, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, военнослужащий, обмен пленными, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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