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Минздрав Армении обновил данные о погибших в Нагорном Карабахе, их стало больше

По состоянию на 1 января через судмедэкспертизу прошло 3330 тел погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в минздраве Армении.

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Горячая фаза конфликта продолжалась в 2020 году полтора месяца
Горячая фаза конфликта продолжалась в 2020 году полтора месяца
Фото: ЕРА

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибло не менее 3330 армянских граждан. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 января в Facebook минздрава Армении.

"По состоянию на 1 января через судебно-медицинскую экспертизу прошло 3330 тел. С начала войны до сегодняшнего дня с тел был взят 1441 образец для организации процесса опознания тел. По состоянию на 1 января на рассмотрении находится 871 экземпляр тел или останков", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что за последние 10 дней с помощью ДНК-экспертизы идентифицировали 66 тел, а за все время – 436 тел.

https://www.facebook.com/ministryofhealthcare/posts/2844430465798064

Глава минздрава Армении Арсен Торосян сообщал о 2660 погибших по состоянию на 26 ноября, отмечает Armenia Today.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести.

Теги: военные, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, конфликт, военнослужащий, Минздрав, погибшие, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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