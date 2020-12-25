В Азербайджане объявили демобилизацию военных, призванных из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, демобилизация военных, призванных из-за конфликта с Арменией, начинается 25 декабря.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увольнении со службы военных, призванных в связи с конфликтом с Арменией в Нагорном Карабахе. Об этом 25 декабря проинформировало минобороны Азербайджана.

В сообщении указано, что речь идет о военных, призванных на службу по приказу о частичной мобилизации, датированному 28 сентября.

Демобилизация начинается 25 декабря, она продолжится до 15 апреля 2021 года.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих.